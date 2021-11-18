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الندوة العالمية تنمي قدرات 52 ألف يتيم بمضامين رؤية 2030

قدّمت الرعاية الشاملة للمكفولين لديها ذكوراً وإناثاً حول العالم

أكد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، أن الندوة استفادت من مضامين البرامج التنفيذية ذات العلاقة المحققة لمستهدفات رؤية 2030، في صياغة برامجها ومناشطها لتنمية قدرات ومهارات 52 ألف يتيم حول العالم.

وأوضح الدكتور "الوهيبي" أن الندوة تمكنت من تقديم الرعاية الشاملة لأيتامها المكفولين لديها (ذكوراً وإناثاً) حول العالم، وفق مستويات مختلفة من الرعاية، تشمل المجالات "التعليمية والصحية والاجتماعية".

وأفاد أنه بعد إعلان المملكة لمضامين رؤية 2030 ركزت فرق العمل المتخصصة المعنية لديها بملف الأيتام منذ ذلك التاريخ في الاستفادة من برامج الرؤية التنفيذية، مؤكداً انعكاس ذلك إيجابياً على طبيعة تطوير مراكزها ومدارسها المنتشرة حول العالم.

وبحسب "الوهيبي"، تهدف مراكز الندوة ومدارسها الحاضنة للأيتام، إلى تخريج النخب المؤثرة في مستقبل مجتمعاتها المحلية، عبر تعزيز الطلاب والطالبات بالقيم والمبادئ الإسلامية، وحمايتهم من الغلو والأفكار الضالة والمتطرفة، وتنشئتهم على رسالة التسامح والتكامل في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الندوة العالمية تنمي قدرات 52 ألف يتيم بمضامين رؤية 2030
سبق

أكد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، أن الندوة استفادت من مضامين البرامج التنفيذية ذات العلاقة المحققة لمستهدفات رؤية 2030، في صياغة برامجها ومناشطها لتنمية قدرات ومهارات 52 ألف يتيم حول العالم.

وأوضح الدكتور "الوهيبي" أن الندوة تمكنت من تقديم الرعاية الشاملة لأيتامها المكفولين لديها (ذكوراً وإناثاً) حول العالم، وفق مستويات مختلفة من الرعاية، تشمل المجالات "التعليمية والصحية والاجتماعية".

وأفاد أنه بعد إعلان المملكة لمضامين رؤية 2030 ركزت فرق العمل المتخصصة المعنية لديها بملف الأيتام منذ ذلك التاريخ في الاستفادة من برامج الرؤية التنفيذية، مؤكداً انعكاس ذلك إيجابياً على طبيعة تطوير مراكزها ومدارسها المنتشرة حول العالم.

وبحسب "الوهيبي"، تهدف مراكز الندوة ومدارسها الحاضنة للأيتام، إلى تخريج النخب المؤثرة في مستقبل مجتمعاتها المحلية، عبر تعزيز الطلاب والطالبات بالقيم والمبادئ الإسلامية، وحمايتهم من الغلو والأفكار الضالة والمتطرفة، وتنشئتهم على رسالة التسامح والتكامل في المجتمع.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:46 PM

الندوة العالمية تنمي قدرات 52 ألف يتيم بمضامين رؤية 2030

قدّمت الرعاية الشاملة للمكفولين لديها ذكوراً وإناثاً حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، أن الندوة استفادت من مضامين البرامج التنفيذية ذات العلاقة المحققة لمستهدفات رؤية 2030، في صياغة برامجها ومناشطها لتنمية قدرات ومهارات 52 ألف يتيم حول العالم.

وأوضح الدكتور "الوهيبي" أن الندوة تمكنت من تقديم الرعاية الشاملة لأيتامها المكفولين لديها (ذكوراً وإناثاً) حول العالم، وفق مستويات مختلفة من الرعاية، تشمل المجالات "التعليمية والصحية والاجتماعية".

وأفاد أنه بعد إعلان المملكة لمضامين رؤية 2030 ركزت فرق العمل المتخصصة المعنية لديها بملف الأيتام منذ ذلك التاريخ في الاستفادة من برامج الرؤية التنفيذية، مؤكداً انعكاس ذلك إيجابياً على طبيعة تطوير مراكزها ومدارسها المنتشرة حول العالم.

وبحسب "الوهيبي"، تهدف مراكز الندوة ومدارسها الحاضنة للأيتام، إلى تخريج النخب المؤثرة في مستقبل مجتمعاتها المحلية، عبر تعزيز الطلاب والطالبات بالقيم والمبادئ الإسلامية، وحمايتهم من الغلو والأفكار الضالة والمتطرفة، وتنشئتهم على رسالة التسامح والتكامل في المجتمع.

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