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"تعليم جازان" يقدم لوحات وطنية في احتفاء الإدارة بالذكرى السادسة للبيعة

برعاية نائب أمير المنطقة وحضور وكيل الإمارة

تحت رعاية نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مساء اليوم الاثنين، بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مقاليد الحكم وذلك بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي.

وتجول وكيل الإمارة لدى وصوله لمقر الحفل على المعرض التشكيلي المصاحب مستمعاً لشرح من مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي عن محتويات المعرض والذي ضم رسومات نفذها منسوبو ومنسوبات التعليم احتفاءً بذكرى البيعة السادسة، كما شاهد الجميع مقطعاً مرئياً عن مبادرة تحسين وتجميل المنشآت التعليمية ومراحل تجهيز مقر الاحتفال.

لينتقل الجميع للمسرح الروماني حيث قدمت الطالبة الشاعرة ميار آل إبراهيم قصيدة تغنت فيها بالوطن ومنجزاته وقيادته، تلاه عرض موسيقى وعزف وطني قدمته مجموعة من الطالبات الموهوبات، واختتم الحفل بمسرحية وطنية بعنوان "ذاكرة ملك وشعب"، شارك فيها الطلاب والطالبات مستعرضين مسيرة هذا الوطن العظيم وحكمة ملوكه ومنجزاته منذ عهد الملك المؤسس إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

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"تعليم جازان" يقدم لوحات وطنية في احتفاء الإدارة بالذكرى السادسة للبيعة
سبق

تحت رعاية نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مساء اليوم الاثنين، بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مقاليد الحكم وذلك بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي.

وتجول وكيل الإمارة لدى وصوله لمقر الحفل على المعرض التشكيلي المصاحب مستمعاً لشرح من مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي عن محتويات المعرض والذي ضم رسومات نفذها منسوبو ومنسوبات التعليم احتفاءً بذكرى البيعة السادسة، كما شاهد الجميع مقطعاً مرئياً عن مبادرة تحسين وتجميل المنشآت التعليمية ومراحل تجهيز مقر الاحتفال.

لينتقل الجميع للمسرح الروماني حيث قدمت الطالبة الشاعرة ميار آل إبراهيم قصيدة تغنت فيها بالوطن ومنجزاته وقيادته، تلاه عرض موسيقى وعزف وطني قدمته مجموعة من الطالبات الموهوبات، واختتم الحفل بمسرحية وطنية بعنوان "ذاكرة ملك وشعب"، شارك فيها الطلاب والطالبات مستعرضين مسيرة هذا الوطن العظيم وحكمة ملوكه ومنجزاته منذ عهد الملك المؤسس إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
11:42 PM

"تعليم جازان" يقدم لوحات وطنية في احتفاء الإدارة بالذكرى السادسة للبيعة

برعاية نائب أمير المنطقة وحضور وكيل الإمارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تحت رعاية نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مساء اليوم الاثنين، بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مقاليد الحكم وذلك بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي.

وتجول وكيل الإمارة لدى وصوله لمقر الحفل على المعرض التشكيلي المصاحب مستمعاً لشرح من مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي عن محتويات المعرض والذي ضم رسومات نفذها منسوبو ومنسوبات التعليم احتفاءً بذكرى البيعة السادسة، كما شاهد الجميع مقطعاً مرئياً عن مبادرة تحسين وتجميل المنشآت التعليمية ومراحل تجهيز مقر الاحتفال.

لينتقل الجميع للمسرح الروماني حيث قدمت الطالبة الشاعرة ميار آل إبراهيم قصيدة تغنت فيها بالوطن ومنجزاته وقيادته، تلاه عرض موسيقى وعزف وطني قدمته مجموعة من الطالبات الموهوبات، واختتم الحفل بمسرحية وطنية بعنوان "ذاكرة ملك وشعب"، شارك فيها الطلاب والطالبات مستعرضين مسيرة هذا الوطن العظيم وحكمة ملوكه ومنجزاته منذ عهد الملك المؤسس إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

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