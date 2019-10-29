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وفد من "هيئة الرياضة" يزور "التنمية الاجتماعية" بروضة بالدمام

جرت مناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض أنشطة اللجنة

زار وفد من الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، الثلاثاء؛ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة في الدمام.

ضم الوفد: مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة حامد السريعي، ومدير الشؤون الثقافية خالد الخالدي، ومدير الأنشطة الشبابية مصطفى السليس، ورئيس قسم المسؤولية الاجتماعية موسى الصالح.

وكان في استقبال الضيوف: المدير التنفيذي لتنمية الروضة بالدمام عماد المبيض، ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد الكريديس.

وجرى خلال الزيارة تبادل الخبرات والتجارب، وبحث سبل التعاون المشترك، واستعراض برامج وأنشطة اللجنة.

بعد ذلك اطّلع على مرافق اللجنة ونادي الروضة، وما يحتويه من صالة رياضية ومسبح وأجهزة رياضية وبرامج متخصصة في اللياقة والوعي الصحي.

وشكر "السريعي" القائمين على اللجنة، وذكر أن الهيئة لها مبادرات اجتماعية، وتسعد بتقديم كل الدعم لبرامجها.

هيئة الرياضة التنمية الاجتماعية الدمام

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وفد من "هيئة الرياضة" يزور "التنمية الاجتماعية" بروضة بالدمام
سبق

زار وفد من الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، الثلاثاء؛ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة في الدمام.

ضم الوفد: مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة حامد السريعي، ومدير الشؤون الثقافية خالد الخالدي، ومدير الأنشطة الشبابية مصطفى السليس، ورئيس قسم المسؤولية الاجتماعية موسى الصالح.

وكان في استقبال الضيوف: المدير التنفيذي لتنمية الروضة بالدمام عماد المبيض، ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد الكريديس.

وجرى خلال الزيارة تبادل الخبرات والتجارب، وبحث سبل التعاون المشترك، واستعراض برامج وأنشطة اللجنة.

بعد ذلك اطّلع على مرافق اللجنة ونادي الروضة، وما يحتويه من صالة رياضية ومسبح وأجهزة رياضية وبرامج متخصصة في اللياقة والوعي الصحي.

وشكر "السريعي" القائمين على اللجنة، وذكر أن الهيئة لها مبادرات اجتماعية، وتسعد بتقديم كل الدعم لبرامجها.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
06:50 PM

وفد من "هيئة الرياضة" يزور "التنمية الاجتماعية" بروضة بالدمام

جرت مناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض أنشطة اللجنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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زار وفد من الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، الثلاثاء؛ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة في الدمام.

ضم الوفد: مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة حامد السريعي، ومدير الشؤون الثقافية خالد الخالدي، ومدير الأنشطة الشبابية مصطفى السليس، ورئيس قسم المسؤولية الاجتماعية موسى الصالح.

وكان في استقبال الضيوف: المدير التنفيذي لتنمية الروضة بالدمام عماد المبيض، ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد الكريديس.

وجرى خلال الزيارة تبادل الخبرات والتجارب، وبحث سبل التعاون المشترك، واستعراض برامج وأنشطة اللجنة.

بعد ذلك اطّلع على مرافق اللجنة ونادي الروضة، وما يحتويه من صالة رياضية ومسبح وأجهزة رياضية وبرامج متخصصة في اللياقة والوعي الصحي.

وشكر "السريعي" القائمين على اللجنة، وذكر أن الهيئة لها مبادرات اجتماعية، وتسعد بتقديم كل الدعم لبرامجها.

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