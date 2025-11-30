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شاهد.. حضور لافت لصغار السنّ في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

توارثوا هذه الهواية عن آبائهم وأجدادهم.. والبعض منهم يطمح للتوسع

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم، حضورًا لافتًا لصغار السن، سواءً كانوا مشاركين أو مرافقين أو مهتمين، فقد توارثوا هذه الهواية عن آبائهم وأجدادهم، ويطمح البعض منهم للتوسع في مجال الصقارة.

وأوضح الصقار سلطان مزيد العصيمي، أنه شارك في شوط صقار المستقبل في العام الماضي، وحصل على المركز التاسع، مبينًا أنه مولعٌ بالطيور منذ أن كان في عمر السادسة، متأثرًا باهتمام والده وأعمامه بالصقور، والآن يبلغ من العمر 14 عامًا، ويطمح أن يشارك في فئة المحترفين الكبار في السنوات المقبلة.

أما الأخَوان جابر ومحمد المري، ويبلغان من العمر 7 و14 عامًا، فهما يشاركان بصقريهما في المسابقات، ويوضح "محمد" أنه يمتلك صقرًا من نوع شاهين وأطلق عليه اسم "فراس"، وأنه منذ اقتنائه له يعتني به بشكلٍ يومي بعد المدرسة، ويطمح لأن يمتلك صقرًا واحدًا من كل نوع، أما "جابر" فيمتلك طيرًا حرًّا سماه "سداح"، وقد شارك بصقره مع والده وحصل على المركز الثاني.

فيما يمتلك الطفل من المنطقة الشرقية فهد فيصل الزومان الهاجري (9 سنوات) صقرًا من النوع الحر، أطلق عليه اسم "سهيل"، وقد شارك في عددٍ من السباقات وتأهل للنهائي.

أما فهد بن متعب الفريدي، والذي يبلغ من العمر 14 عامًا، فيمتلك عددًا من الصقور، منها "الجير شاهين، والجير بيور، وحر، وحر فرخ، وحر قرناس، وجير تبع"، جاء للمهرجان من مدينة حائل، مبينًا أنه ورث حب الطيور من والده، ويطمح لأن يحصل على المركز الأول في السباقات.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خصص شوطين للصغار وصقاري المستقبل، تحت اسم "أشواط الهيثم"، وخصص مبلغ 100 ألف ريال للفائزين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حضور لافت لصغار السنّ في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم، حضورًا لافتًا لصغار السن، سواءً كانوا مشاركين أو مرافقين أو مهتمين، فقد توارثوا هذه الهواية عن آبائهم وأجدادهم، ويطمح البعض منهم للتوسع في مجال الصقارة.

وأوضح الصقار سلطان مزيد العصيمي، أنه شارك في شوط صقار المستقبل في العام الماضي، وحصل على المركز التاسع، مبينًا أنه مولعٌ بالطيور منذ أن كان في عمر السادسة، متأثرًا باهتمام والده وأعمامه بالصقور، والآن يبلغ من العمر 14 عامًا، ويطمح أن يشارك في فئة المحترفين الكبار في السنوات المقبلة.

أما الأخَوان جابر ومحمد المري، ويبلغان من العمر 7 و14 عامًا، فهما يشاركان بصقريهما في المسابقات، ويوضح "محمد" أنه يمتلك صقرًا من نوع شاهين وأطلق عليه اسم "فراس"، وأنه منذ اقتنائه له يعتني به بشكلٍ يومي بعد المدرسة، ويطمح لأن يمتلك صقرًا واحدًا من كل نوع، أما "جابر" فيمتلك طيرًا حرًّا سماه "سداح"، وقد شارك بصقره مع والده وحصل على المركز الثاني.

فيما يمتلك الطفل من المنطقة الشرقية فهد فيصل الزومان الهاجري (9 سنوات) صقرًا من النوع الحر، أطلق عليه اسم "سهيل"، وقد شارك في عددٍ من السباقات وتأهل للنهائي.

أما فهد بن متعب الفريدي، والذي يبلغ من العمر 14 عامًا، فيمتلك عددًا من الصقور، منها "الجير شاهين، والجير بيور، وحر، وحر فرخ، وحر قرناس، وجير تبع"، جاء للمهرجان من مدينة حائل، مبينًا أنه ورث حب الطيور من والده، ويطمح لأن يحصل على المركز الأول في السباقات.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خصص شوطين للصغار وصقاري المستقبل، تحت اسم "أشواط الهيثم"، وخصص مبلغ 100 ألف ريال للفائزين.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
02:21 PM

شاهد.. حضور لافت لصغار السنّ في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

توارثوا هذه الهواية عن آبائهم وأجدادهم.. والبعض منهم يطمح للتوسع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم، حضورًا لافتًا لصغار السن، سواءً كانوا مشاركين أو مرافقين أو مهتمين، فقد توارثوا هذه الهواية عن آبائهم وأجدادهم، ويطمح البعض منهم للتوسع في مجال الصقارة.

وأوضح الصقار سلطان مزيد العصيمي، أنه شارك في شوط صقار المستقبل في العام الماضي، وحصل على المركز التاسع، مبينًا أنه مولعٌ بالطيور منذ أن كان في عمر السادسة، متأثرًا باهتمام والده وأعمامه بالصقور، والآن يبلغ من العمر 14 عامًا، ويطمح أن يشارك في فئة المحترفين الكبار في السنوات المقبلة.

أما الأخَوان جابر ومحمد المري، ويبلغان من العمر 7 و14 عامًا، فهما يشاركان بصقريهما في المسابقات، ويوضح "محمد" أنه يمتلك صقرًا من نوع شاهين وأطلق عليه اسم "فراس"، وأنه منذ اقتنائه له يعتني به بشكلٍ يومي بعد المدرسة، ويطمح لأن يمتلك صقرًا واحدًا من كل نوع، أما "جابر" فيمتلك طيرًا حرًّا سماه "سداح"، وقد شارك بصقره مع والده وحصل على المركز الثاني.

فيما يمتلك الطفل من المنطقة الشرقية فهد فيصل الزومان الهاجري (9 سنوات) صقرًا من النوع الحر، أطلق عليه اسم "سهيل"، وقد شارك في عددٍ من السباقات وتأهل للنهائي.

أما فهد بن متعب الفريدي، والذي يبلغ من العمر 14 عامًا، فيمتلك عددًا من الصقور، منها "الجير شاهين، والجير بيور، وحر، وحر فرخ، وحر قرناس، وجير تبع"، جاء للمهرجان من مدينة حائل، مبينًا أنه ورث حب الطيور من والده، ويطمح لأن يحصل على المركز الأول في السباقات.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خصص شوطين للصغار وصقاري المستقبل، تحت اسم "أشواط الهيثم"، وخصص مبلغ 100 ألف ريال للفائزين.

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