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"الصناعات العسكرية" و"المواصفات والمقاييس" توقّعان مذكرة تعاون

لتأطير الشراكة العلمية والمعرفية والفنية في إعداد وتطوير المواصفات

وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تعاون اليوم؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة ذات العلاقة بأنشطة التقييس، وتأطير الشراكة العلمية والمعرفية والفنية بين الطرفين في إعداد وتطوير المواصفات بما يضمن رفع القدرات التنافسية والاستفادة منها في المجالات ذات الصلة.

وقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.

واشتملت المذكرة على التعاون في آليات وإجراءات ولوائح العمل الخاصة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، والتعاون في تخطيط الهياكل التنظيمية وتبادل الدروس المستفادة، ووضع آليات منح الشهادات وبرامج التدريب، والتعاون في آلية تشكيل الفرق الفنية لإعداد المواصفات، إضافة إلى التعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمعايير والمواصفات، ومجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية.

وتأتي هذه المذكرة حرصًا من الجهتين على الارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تمسّ الصالح العام، بما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بينهما، لاسيما في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية وتعزيز مكتسبات ومرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

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"الصناعات العسكرية" و"المواصفات والمقاييس" توقّعان مذكرة تعاون
سبق

وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تعاون اليوم؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة ذات العلاقة بأنشطة التقييس، وتأطير الشراكة العلمية والمعرفية والفنية بين الطرفين في إعداد وتطوير المواصفات بما يضمن رفع القدرات التنافسية والاستفادة منها في المجالات ذات الصلة.

وقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.

واشتملت المذكرة على التعاون في آليات وإجراءات ولوائح العمل الخاصة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، والتعاون في تخطيط الهياكل التنظيمية وتبادل الدروس المستفادة، ووضع آليات منح الشهادات وبرامج التدريب، والتعاون في آلية تشكيل الفرق الفنية لإعداد المواصفات، إضافة إلى التعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمعايير والمواصفات، ومجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية.

وتأتي هذه المذكرة حرصًا من الجهتين على الارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تمسّ الصالح العام، بما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بينهما، لاسيما في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية وتعزيز مكتسبات ومرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:04 PM

"الصناعات العسكرية" و"المواصفات والمقاييس" توقّعان مذكرة تعاون

لتأطير الشراكة العلمية والمعرفية والفنية في إعداد وتطوير المواصفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تعاون اليوم؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة ذات العلاقة بأنشطة التقييس، وتأطير الشراكة العلمية والمعرفية والفنية بين الطرفين في إعداد وتطوير المواصفات بما يضمن رفع القدرات التنافسية والاستفادة منها في المجالات ذات الصلة.

وقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.

واشتملت المذكرة على التعاون في آليات وإجراءات ولوائح العمل الخاصة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، والتعاون في تخطيط الهياكل التنظيمية وتبادل الدروس المستفادة، ووضع آليات منح الشهادات وبرامج التدريب، والتعاون في آلية تشكيل الفرق الفنية لإعداد المواصفات، إضافة إلى التعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمعايير والمواصفات، ومجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية.

وتأتي هذه المذكرة حرصًا من الجهتين على الارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تمسّ الصالح العام، بما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بينهما، لاسيما في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية وتعزيز مكتسبات ومرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

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