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جمعية السلام للإغاثة والطوارئ في الرياض تفعّل حملتها "نوصلها لك"

توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

فعّلت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملتها "نوصلها لك" في العاصمة الرياض، التي تُعنى بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين منها في منازلهم.

جاء ذلك، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بإشراف فني وشراكة مجتمعية مع المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 50 متطوعًا.

وذكر المشرف على فريق المتطوعين محمد العليط، أن الحملة انطلقت قبل أسبوعين في منطقة عسير، وتوسعت لتكون في الرياض والمحافظات التابعة لها، وستواصل نشاطها في مدينة جدة.

وأشار إلى أن مهام الفريق التطوعي تبدأ باستلام الأدوية يوميًّا من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ومستشفى اليمامة، وحفظها بطريقة طبية لكي لا تتأثر بالحرارة عن طريق صناديق حافظة للبرودة، مع التأكيد على الفريق بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية، ومن ثم يتم التواصل مع المستفيد وأخذ العنوان الدقيق والتأكد من الوصفة العلاجية، وبعدها يقسم الفريق حسب الأحياء والمحافظات؛ بحيث يتم توصيل ما لا يقل عن 300 وصفة طبية في اليوم الواحد.

جمعية السلام للإغاثة والطوارئ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية السلام للإغاثة والطوارئ في الرياض تفعّل حملتها "نوصلها لك"
سبق

فعّلت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملتها "نوصلها لك" في العاصمة الرياض، التي تُعنى بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين منها في منازلهم.

جاء ذلك، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بإشراف فني وشراكة مجتمعية مع المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 50 متطوعًا.

وذكر المشرف على فريق المتطوعين محمد العليط، أن الحملة انطلقت قبل أسبوعين في منطقة عسير، وتوسعت لتكون في الرياض والمحافظات التابعة لها، وستواصل نشاطها في مدينة جدة.

وأشار إلى أن مهام الفريق التطوعي تبدأ باستلام الأدوية يوميًّا من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ومستشفى اليمامة، وحفظها بطريقة طبية لكي لا تتأثر بالحرارة عن طريق صناديق حافظة للبرودة، مع التأكيد على الفريق بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية، ومن ثم يتم التواصل مع المستفيد وأخذ العنوان الدقيق والتأكد من الوصفة العلاجية، وبعدها يقسم الفريق حسب الأحياء والمحافظات؛ بحيث يتم توصيل ما لا يقل عن 300 وصفة طبية في اليوم الواحد.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:00 PM

جمعية السلام للإغاثة والطوارئ في الرياض تفعّل حملتها "نوصلها لك"

توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فعّلت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملتها "نوصلها لك" في العاصمة الرياض، التي تُعنى بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين منها في منازلهم.

جاء ذلك، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بإشراف فني وشراكة مجتمعية مع المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 50 متطوعًا.

وذكر المشرف على فريق المتطوعين محمد العليط، أن الحملة انطلقت قبل أسبوعين في منطقة عسير، وتوسعت لتكون في الرياض والمحافظات التابعة لها، وستواصل نشاطها في مدينة جدة.

وأشار إلى أن مهام الفريق التطوعي تبدأ باستلام الأدوية يوميًّا من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ومستشفى اليمامة، وحفظها بطريقة طبية لكي لا تتأثر بالحرارة عن طريق صناديق حافظة للبرودة، مع التأكيد على الفريق بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية، ومن ثم يتم التواصل مع المستفيد وأخذ العنوان الدقيق والتأكد من الوصفة العلاجية، وبعدها يقسم الفريق حسب الأحياء والمحافظات؛ بحيث يتم توصيل ما لا يقل عن 300 وصفة طبية في اليوم الواحد.

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