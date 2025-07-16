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ابتداءً من الأسبوع المقبل.. فرنسا تفرض استخدام الكمامة في كل الأماكن المغلقة

"كاستيكس": إجراء فعال للوقاية من "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستفرض وضع الكمامة اعتبارًا من الأسبوع المقبل في كل الأماكن المغلقة، التي تستقبل جمهورًا وخصوصًا المحلات التجارية.

وأكد "كاستيكس" أن وضع الكمامات يشكل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي إجراءً فعالاً للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه في المكاتب التي توصف بالمهنية، يفترض تطوير الإجراءات الصحية التي تحكم النشاطات المعنية.

وأثار إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن فرض وضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة ارتياح الذين يدعون إلى ذلك، والذين طالبوا بتطبيقه فورًا بما في ذلك في أماكن العمل.

فيروس كورونا الجديد

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ابتداءً من الأسبوع المقبل.. فرنسا تفرض استخدام الكمامة في كل الأماكن المغلقة
سبق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستفرض وضع الكمامة اعتبارًا من الأسبوع المقبل في كل الأماكن المغلقة، التي تستقبل جمهورًا وخصوصًا المحلات التجارية.

وأكد "كاستيكس" أن وضع الكمامات يشكل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي إجراءً فعالاً للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه في المكاتب التي توصف بالمهنية، يفترض تطوير الإجراءات الصحية التي تحكم النشاطات المعنية.

وأثار إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن فرض وضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة ارتياح الذين يدعون إلى ذلك، والذين طالبوا بتطبيقه فورًا بما في ذلك في أماكن العمل.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
04:38 PM

ابتداءً من الأسبوع المقبل.. فرنسا تفرض استخدام الكمامة في كل الأماكن المغلقة

"كاستيكس": إجراء فعال للوقاية من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستفرض وضع الكمامة اعتبارًا من الأسبوع المقبل في كل الأماكن المغلقة، التي تستقبل جمهورًا وخصوصًا المحلات التجارية.

وأكد "كاستيكس" أن وضع الكمامات يشكل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي إجراءً فعالاً للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه في المكاتب التي توصف بالمهنية، يفترض تطوير الإجراءات الصحية التي تحكم النشاطات المعنية.

وأثار إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن فرض وضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة ارتياح الذين يدعون إلى ذلك، والذين طالبوا بتطبيقه فورًا بما في ذلك في أماكن العمل.

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