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مسؤول كويتي يعلن عن مشروع سكة حديد للربط مع السعودية

قال: تم وضع الخطة وسيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف

أعلن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت حسين الخياط، أن "مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق".

وأوضح حسين الخياط أن "المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ115 كيلومتراً"، لافتًا إلى أنه "تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف".

وأضاف الخياط وفق صحيفة "القبس": "سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع"، موضحا أنه "تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، إذ سيتم إسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤول كويتي يعلن عن مشروع سكة حديد للربط مع السعودية
سبق

أعلن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت حسين الخياط، أن "مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق".

وأوضح حسين الخياط أن "المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ115 كيلومتراً"، لافتًا إلى أنه "تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف".

وأضاف الخياط وفق صحيفة "القبس": "سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع"، موضحا أنه "تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، إذ سيتم إسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص".

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
03:31 PM

مسؤول كويتي يعلن عن مشروع سكة حديد للربط مع السعودية

قال: تم وضع الخطة وسيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت حسين الخياط، أن "مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق".

وأوضح حسين الخياط أن "المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ115 كيلومتراً"، لافتًا إلى أنه "تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف".

وأضاف الخياط وفق صحيفة "القبس": "سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع"، موضحا أنه "تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، إذ سيتم إسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص".

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