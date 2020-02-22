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الناجي من حادث الـ"١١ وفاة" في الأفلاج يروي لـ"سبق" التفاصيل

"أثيوبي" عمل سابقًا في السعودية قبل توقيفه وترحيله وعاد  مرة أخرى

روى الناجي من الحادث المروري الذي أسفر عن مصرع الـ"11" شخصًا تفاصيل الحادث الذي وقع بمنطقة صحراوية.

وقال علي محمد البالغ من العمر ٢٥ عامًا وهو أثيوبي الجنسية، في حديث لـ"سبق": تم الاتفاق مع مواطن سعودي لنقلنا من محافظة وادي الدواسر إلى الخرج ، وبعد التوسط في الطريق الصحراوي منتصف ليلة البارحة استيقظت على وقوع حادث مروري للمركبة التي تقلنا أنا وعشرة من أبناء جلدتي وثلاث سيدات.

وأضاف: بعد طلوع الشمس من صباح اليوم في موقع الحادث شاهدت وجود ١١ شخصًا متوفين في موقع الحادثة ولا أعلم عن مصير اثنين آخرين.

وأردف: باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحادث صباح اليوم وتم نقلي لمستشفى الأفلاج العام بعد إصابتي بكسر في الرجل اليمنى، وبعض الإصابات الأخرى وتلقيت الرعاية والعلاج.

وتابع: سبق لي أن عملت في السعودية من قبل وتم القبض عليّ وترحيلي ثم عندما رجعت تعرضت لذلك الحادث .

وكان حادث مروري وقع في منطقة صحراوية غرب الهدار بالأفلاج بنحو ٧٠ كم بالقرب من عرق "عسعس" بين مركبتين تسبب في إصابة ومصرع أكثر من ١٤ شخصًا، منهم سيدات نقل منهم ١١ جثة لمستشفى الأفلاج العام فيما يتلقى الناجي العلاج بنفس المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الناجي من حادث الـ"١١ وفاة" في الأفلاج يروي لـ"سبق" التفاصيل
سبق

روى الناجي من الحادث المروري الذي أسفر عن مصرع الـ"11" شخصًا تفاصيل الحادث الذي وقع بمنطقة صحراوية.

وقال علي محمد البالغ من العمر ٢٥ عامًا وهو أثيوبي الجنسية، في حديث لـ"سبق": تم الاتفاق مع مواطن سعودي لنقلنا من محافظة وادي الدواسر إلى الخرج ، وبعد التوسط في الطريق الصحراوي منتصف ليلة البارحة استيقظت على وقوع حادث مروري للمركبة التي تقلنا أنا وعشرة من أبناء جلدتي وثلاث سيدات.

وأضاف: بعد طلوع الشمس من صباح اليوم في موقع الحادث شاهدت وجود ١١ شخصًا متوفين في موقع الحادثة ولا أعلم عن مصير اثنين آخرين.

وأردف: باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحادث صباح اليوم وتم نقلي لمستشفى الأفلاج العام بعد إصابتي بكسر في الرجل اليمنى، وبعض الإصابات الأخرى وتلقيت الرعاية والعلاج.

وتابع: سبق لي أن عملت في السعودية من قبل وتم القبض عليّ وترحيلي ثم عندما رجعت تعرضت لذلك الحادث .

وكان حادث مروري وقع في منطقة صحراوية غرب الهدار بالأفلاج بنحو ٧٠ كم بالقرب من عرق "عسعس" بين مركبتين تسبب في إصابة ومصرع أكثر من ١٤ شخصًا، منهم سيدات نقل منهم ١١ جثة لمستشفى الأفلاج العام فيما يتلقى الناجي العلاج بنفس المستشفى.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:46 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
06:13 PM

الناجي من حادث الـ"١١ وفاة" في الأفلاج يروي لـ"سبق" التفاصيل

"أثيوبي" عمل سابقًا في السعودية قبل توقيفه وترحيله وعاد  مرة أخرى

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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5,561

روى الناجي من الحادث المروري الذي أسفر عن مصرع الـ"11" شخصًا تفاصيل الحادث الذي وقع بمنطقة صحراوية.

وقال علي محمد البالغ من العمر ٢٥ عامًا وهو أثيوبي الجنسية، في حديث لـ"سبق": تم الاتفاق مع مواطن سعودي لنقلنا من محافظة وادي الدواسر إلى الخرج ، وبعد التوسط في الطريق الصحراوي منتصف ليلة البارحة استيقظت على وقوع حادث مروري للمركبة التي تقلنا أنا وعشرة من أبناء جلدتي وثلاث سيدات.

وأضاف: بعد طلوع الشمس من صباح اليوم في موقع الحادث شاهدت وجود ١١ شخصًا متوفين في موقع الحادثة ولا أعلم عن مصير اثنين آخرين.

وأردف: باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحادث صباح اليوم وتم نقلي لمستشفى الأفلاج العام بعد إصابتي بكسر في الرجل اليمنى، وبعض الإصابات الأخرى وتلقيت الرعاية والعلاج.

وتابع: سبق لي أن عملت في السعودية من قبل وتم القبض عليّ وترحيلي ثم عندما رجعت تعرضت لذلك الحادث .

وكان حادث مروري وقع في منطقة صحراوية غرب الهدار بالأفلاج بنحو ٧٠ كم بالقرب من عرق "عسعس" بين مركبتين تسبب في إصابة ومصرع أكثر من ١٤ شخصًا، منهم سيدات نقل منهم ١١ جثة لمستشفى الأفلاج العام فيما يتلقى الناجي العلاج بنفس المستشفى.

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