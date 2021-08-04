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تقرير Ookla : شركة stc الأولى كأفضل سرعة وأفضل تغطية بين شركات الجوّال بالمملكة

خلال الربعين الأول والثاني لعام 2021م.. تعتمد على أداة Speedtest لقياس أداء الشبكات

أعلنت Ookla الرائدة عالمياً في اختبار شبكات المحمول والإنترنت والبيانات والتحليل وإصدار التقارير الدقيقة والموثوقة لأداء الشبكات العالمية وتغطيتها، فوز stc بالجائزة الأولى كأسرع شبكة جوّال خلال الربعين الأول والثاني لعام 2021م، محققة 111.74 نقطة، والجائزة الأولى كأفضل تغطية بحصولها على 842 نقطة، مقارنة بشركات الجوّال في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه النتائج بموجب مقاييس السرعة والتغطية التي تعتمدها Ookla، بإجراء مقارنات لنحو 3.33 مليون اختبار على تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة من بين شركات المحمول المحلية، كما تختار أفضل شركات الجوّال التي تحتوي على 3% أو أكثر من إجمالي عينات الاختبار في السوق بالكامل من أجل فترة الجائزة الكاملة، كما تعتمد Ookla على أداة Speedtest لقياس أداء شبكات المحمول والإنترنت وجودته، حيث توفر بيانات ورؤى متعمقة حول اتجاهات الدول، إضافة إلى تحليل حول ما يدفع تطورات السوق

وكانت Ookla قد أعلنت أخيراً وفق تقريرها المختص في تحليل أداء وتوافر شبكات الجيل الخامس في المدن الرئيسة حول العالم، تحقيق مدينة الرياض المرتبة السادسة بين عواصم العالم في منافسة أسرع أداء للجيل الخامس 5G، خلال النصف الأول من عام 2021م مسجلة متوسط سرعة تحميل بلغ (384.66) ميغابت في الثانية، لتحل بعد العاصمة السويدية ستوكهولم، الأمر الذي يمثل نجاحاً متميزاً ويعكس جهود المملكة في تطوير بنية الاتصالات وتقنية المعلومات ودعمها مسيرة التحول الرقمي، كما يعكس هذا التصنيف نجاح ودور مجموعة stc في بناء شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما أن شبكة شركتَي "stc الكويت" و"stc البحرين" تغطيان مدينتَي الكويت والمنامة الحاضرتين في القائمة الأسرع عالمياً في المرتبتين السابعة والخامسة عشرة على التوالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير Ookla : شركة stc الأولى كأفضل سرعة وأفضل تغطية بين شركات الجوّال بالمملكة
سبق

أعلنت Ookla الرائدة عالمياً في اختبار شبكات المحمول والإنترنت والبيانات والتحليل وإصدار التقارير الدقيقة والموثوقة لأداء الشبكات العالمية وتغطيتها، فوز stc بالجائزة الأولى كأسرع شبكة جوّال خلال الربعين الأول والثاني لعام 2021م، محققة 111.74 نقطة، والجائزة الأولى كأفضل تغطية بحصولها على 842 نقطة، مقارنة بشركات الجوّال في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه النتائج بموجب مقاييس السرعة والتغطية التي تعتمدها Ookla، بإجراء مقارنات لنحو 3.33 مليون اختبار على تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة من بين شركات المحمول المحلية، كما تختار أفضل شركات الجوّال التي تحتوي على 3% أو أكثر من إجمالي عينات الاختبار في السوق بالكامل من أجل فترة الجائزة الكاملة، كما تعتمد Ookla على أداة Speedtest لقياس أداء شبكات المحمول والإنترنت وجودته، حيث توفر بيانات ورؤى متعمقة حول اتجاهات الدول، إضافة إلى تحليل حول ما يدفع تطورات السوق

وكانت Ookla قد أعلنت أخيراً وفق تقريرها المختص في تحليل أداء وتوافر شبكات الجيل الخامس في المدن الرئيسة حول العالم، تحقيق مدينة الرياض المرتبة السادسة بين عواصم العالم في منافسة أسرع أداء للجيل الخامس 5G، خلال النصف الأول من عام 2021م مسجلة متوسط سرعة تحميل بلغ (384.66) ميغابت في الثانية، لتحل بعد العاصمة السويدية ستوكهولم، الأمر الذي يمثل نجاحاً متميزاً ويعكس جهود المملكة في تطوير بنية الاتصالات وتقنية المعلومات ودعمها مسيرة التحول الرقمي، كما يعكس هذا التصنيف نجاح ودور مجموعة stc في بناء شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما أن شبكة شركتَي "stc الكويت" و"stc البحرين" تغطيان مدينتَي الكويت والمنامة الحاضرتين في القائمة الأسرع عالمياً في المرتبتين السابعة والخامسة عشرة على التوالي.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
01:34 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
03:18 PM

تقرير Ookla : شركة stc الأولى كأفضل سرعة وأفضل تغطية بين شركات الجوّال بالمملكة

خلال الربعين الأول والثاني لعام 2021م.. تعتمد على أداة Speedtest لقياس أداء الشبكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت Ookla الرائدة عالمياً في اختبار شبكات المحمول والإنترنت والبيانات والتحليل وإصدار التقارير الدقيقة والموثوقة لأداء الشبكات العالمية وتغطيتها، فوز stc بالجائزة الأولى كأسرع شبكة جوّال خلال الربعين الأول والثاني لعام 2021م، محققة 111.74 نقطة، والجائزة الأولى كأفضل تغطية بحصولها على 842 نقطة، مقارنة بشركات الجوّال في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه النتائج بموجب مقاييس السرعة والتغطية التي تعتمدها Ookla، بإجراء مقارنات لنحو 3.33 مليون اختبار على تطبيقات iOS وAndroid للهواتف المحمولة من بين شركات المحمول المحلية، كما تختار أفضل شركات الجوّال التي تحتوي على 3% أو أكثر من إجمالي عينات الاختبار في السوق بالكامل من أجل فترة الجائزة الكاملة، كما تعتمد Ookla على أداة Speedtest لقياس أداء شبكات المحمول والإنترنت وجودته، حيث توفر بيانات ورؤى متعمقة حول اتجاهات الدول، إضافة إلى تحليل حول ما يدفع تطورات السوق

وكانت Ookla قد أعلنت أخيراً وفق تقريرها المختص في تحليل أداء وتوافر شبكات الجيل الخامس في المدن الرئيسة حول العالم، تحقيق مدينة الرياض المرتبة السادسة بين عواصم العالم في منافسة أسرع أداء للجيل الخامس 5G، خلال النصف الأول من عام 2021م مسجلة متوسط سرعة تحميل بلغ (384.66) ميغابت في الثانية، لتحل بعد العاصمة السويدية ستوكهولم، الأمر الذي يمثل نجاحاً متميزاً ويعكس جهود المملكة في تطوير بنية الاتصالات وتقنية المعلومات ودعمها مسيرة التحول الرقمي، كما يعكس هذا التصنيف نجاح ودور مجموعة stc في بناء شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما أن شبكة شركتَي "stc الكويت" و"stc البحرين" تغطيان مدينتَي الكويت والمنامة الحاضرتين في القائمة الأسرع عالمياً في المرتبتين السابعة والخامسة عشرة على التوالي.

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