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بهدفين لهدف.. "الفيصلي" يذيق "الفيحاء" أول خسارة في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق ثلاث نقاط مهمة عقب فوزه على شقيقه الفيحاء في ديربي سدير الذي أقيم بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.

أهداف المباراة جاءت في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق المحترف الفيصلاوي رومان والهدف الثاني عن طريق تفاريس في الدقيقة 77 قبل أن يعدل سلطان مندش النتيجة بتسجيله هدفاً لصالح الفيحاء في الدقيقة 87.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت حالة طرد لمحترف الفيصلي جيليرمي في الدقيقة 96، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة رقم 7 وهو نفس الرصيد الذي يملكه نادي الفيحاء.

الفيصلي الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفين لهدف.. "الفيصلي" يذيق "الفيحاء" أول خسارة في الدوري
سبق

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق ثلاث نقاط مهمة عقب فوزه على شقيقه الفيحاء في ديربي سدير الذي أقيم بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.

أهداف المباراة جاءت في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق المحترف الفيصلاوي رومان والهدف الثاني عن طريق تفاريس في الدقيقة 77 قبل أن يعدل سلطان مندش النتيجة بتسجيله هدفاً لصالح الفيحاء في الدقيقة 87.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت حالة طرد لمحترف الفيصلي جيليرمي في الدقيقة 96، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة رقم 7 وهو نفس الرصيد الذي يملكه نادي الفيحاء.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
10:48 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
06:46 AM

بهدفين لهدف.. "الفيصلي" يذيق "الفيحاء" أول خسارة في الدوري

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
1,344

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق ثلاث نقاط مهمة عقب فوزه على شقيقه الفيحاء في ديربي سدير الذي أقيم بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.

أهداف المباراة جاءت في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق المحترف الفيصلاوي رومان والهدف الثاني عن طريق تفاريس في الدقيقة 77 قبل أن يعدل سلطان مندش النتيجة بتسجيله هدفاً لصالح الفيحاء في الدقيقة 87.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت حالة طرد لمحترف الفيصلي جيليرمي في الدقيقة 96، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة رقم 7 وهو نفس الرصيد الذي يملكه نادي الفيحاء.

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