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"آل الشيخ": رجال "الجمارك" أثبتوا إخلاصهم في سبيل الله ثم حماية الوطن وشبابه من المخدرات

قدم الشكر للمحافظ ومنسوبي "الهيئة" على جهودهم

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود التي يقدمها منسوبو الهيئة العامة للجمارك في تعقب المروجين وحماية المملكة من كوارث المخدرات، مؤكدًا أنهم كل يوم يثبتون إخلاصهم وعطاءاتهم لأجل الوطن .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" بمنصة "تويتر" قال فيها" "رجال الجمارك في المملكة العربية السعودية يثبتون كل يوم أنهم في غاية الإخلاص والعطاء والنباهة وعين ساهرة في سبيل الله ثم حماية بلادنا وشبابنا من كوارث المخدرات والمحرمات وجرائم المهربين".

وأكد الوزير "آل الشيخ" في ختام تغريدته أنهم يستحقون منا جميعًا الدعاء والثناء والإكبار، مقدمًا شكره لمحافظ الهيئة العامة للجمارك وجميع منسوبيها.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجمارك السعودية الجمارك

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"آل الشيخ": رجال "الجمارك" أثبتوا إخلاصهم في سبيل الله ثم حماية الوطن وشبابه من المخدرات
سبق

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود التي يقدمها منسوبو الهيئة العامة للجمارك في تعقب المروجين وحماية المملكة من كوارث المخدرات، مؤكدًا أنهم كل يوم يثبتون إخلاصهم وعطاءاتهم لأجل الوطن .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" بمنصة "تويتر" قال فيها" "رجال الجمارك في المملكة العربية السعودية يثبتون كل يوم أنهم في غاية الإخلاص والعطاء والنباهة وعين ساهرة في سبيل الله ثم حماية بلادنا وشبابنا من كوارث المخدرات والمحرمات وجرائم المهربين".

وأكد الوزير "آل الشيخ" في ختام تغريدته أنهم يستحقون منا جميعًا الدعاء والثناء والإكبار، مقدمًا شكره لمحافظ الهيئة العامة للجمارك وجميع منسوبيها.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
01:01 AM

"آل الشيخ": رجال "الجمارك" أثبتوا إخلاصهم في سبيل الله ثم حماية الوطن وشبابه من المخدرات

قدم الشكر للمحافظ ومنسوبي "الهيئة" على جهودهم

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عبدالله العنزي - الرياض
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أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود التي يقدمها منسوبو الهيئة العامة للجمارك في تعقب المروجين وحماية المملكة من كوارث المخدرات، مؤكدًا أنهم كل يوم يثبتون إخلاصهم وعطاءاتهم لأجل الوطن .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" بمنصة "تويتر" قال فيها" "رجال الجمارك في المملكة العربية السعودية يثبتون كل يوم أنهم في غاية الإخلاص والعطاء والنباهة وعين ساهرة في سبيل الله ثم حماية بلادنا وشبابنا من كوارث المخدرات والمحرمات وجرائم المهربين".

وأكد الوزير "آل الشيخ" في ختام تغريدته أنهم يستحقون منا جميعًا الدعاء والثناء والإكبار، مقدمًا شكره لمحافظ الهيئة العامة للجمارك وجميع منسوبيها.

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