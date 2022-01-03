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سقوط قتلى في صفوف الحوثيين أثناء التسلل في "عبس‎ حجة"

قذائف هاون للجيش اليمني تستهدف تحركات للميليشيا

استهدفت قوات الجيش اليمني عناصر حوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع قوات الجيش شمالي مديرية عبس، بمحافظة حجة.

وأسفر الاستهداف عن سقوط العديد من القتلى في صفوف الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل صباح اليوم، من وادي العكاشية شمالي سوق الربوع الشعبية بمديرية عبس.

من جهة أخرى، استهدفت قذائف الهاون التي أطلقها الجيش اليمني تحركات للميليشيا الحوثية، لإقامة مواقع جديدة في وادي الجلحوف شمال مزارع الجر على تخوم عبس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط قتلى في صفوف الحوثيين أثناء التسلل في "عبس‎ حجة"
سبق

استهدفت قوات الجيش اليمني عناصر حوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع قوات الجيش شمالي مديرية عبس، بمحافظة حجة.

وأسفر الاستهداف عن سقوط العديد من القتلى في صفوف الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل صباح اليوم، من وادي العكاشية شمالي سوق الربوع الشعبية بمديرية عبس.

من جهة أخرى، استهدفت قذائف الهاون التي أطلقها الجيش اليمني تحركات للميليشيا الحوثية، لإقامة مواقع جديدة في وادي الجلحوف شمال مزارع الجر على تخوم عبس.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
02:22 PM

سقوط قتلى في صفوف الحوثيين أثناء التسلل في "عبس‎ حجة"

قذائف هاون للجيش اليمني تستهدف تحركات للميليشيا

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عمر عريبي - جازان
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استهدفت قوات الجيش اليمني عناصر حوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع قوات الجيش شمالي مديرية عبس، بمحافظة حجة.

وأسفر الاستهداف عن سقوط العديد من القتلى في صفوف الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل صباح اليوم، من وادي العكاشية شمالي سوق الربوع الشعبية بمديرية عبس.

من جهة أخرى، استهدفت قذائف الهاون التي أطلقها الجيش اليمني تحركات للميليشيا الحوثية، لإقامة مواقع جديدة في وادي الجلحوف شمال مزارع الجر على تخوم عبس.

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