طالبن بحقهن في الحماية.. تركيا تعتقل 25 امرأة تَظاهرن ضد حزب "أردوغان"

احتجاجًا على سعي "العدالة والتنمية" للانسحاب من اتفاقية دولية ضد العنف المنزلي

أفاد مصدر أمني، باعتقال الشرطة التركية، الأربعاء، 25 امرأة شاركن في احتجاج على سعي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي.

وجابت نحو مئة متظاهرة، شوارع بالعاصمة أنقرة، للمطالبة بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية إسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.

وبحسب "رويترز" اندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات؛ فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق.

وقالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء: إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي، وهو ضِعف العدد المسجل عام 2011، رغم توقيع البلاد على اتفاقية إسطنبول عام 2011.

ومن المتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية قراره قريبًا بخصوص إما البقاء في الاتفاقية وإما الانسحاب منها.