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استقرار خام برنت عند أعلى مستوى.. 76 دولاراً

العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعت بنسبة 1.04%

استقر خام برنت خلال تعاملات الإثنين عند أعلى مستوى 76 دولاراً، مع متابعة المستثمرين ارتفاع حالات الإصابة بمتغير "أوميكرون"، إذ سجّلت الصين أعلى عدد يومي من حالات الإصابة منذ يناير.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير عند 76.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجعت 0.9% في الجلسة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.04% أو بمقدار 77 سنتاً إلى 73.02 دولار للبرميل، يُذكر أن الخام لم يتداول الجمعة الماضي بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

هذا وبدأت اليابان في بيع النفط من احتياطياتها الإستراتيجية، في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول بوزارة التجارة، وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطط طوكيو لبيع النفط بالتنسيق مع الدول المستهلكة الأخرى.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"؛ لتلفزيون "روسيا 24"، بأن الطلب العالمي على النفط قد يواصل التعافي، مع تنامي الاستهلاك على الرغم من الوباء، موضحاً أن الدول تعلّمت التعايش مع الفيروس، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً، إلى برامج التعليم النشطة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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استقرار خام برنت عند أعلى مستوى.. 76 دولاراً
سبق

استقر خام برنت خلال تعاملات الإثنين عند أعلى مستوى 76 دولاراً، مع متابعة المستثمرين ارتفاع حالات الإصابة بمتغير "أوميكرون"، إذ سجّلت الصين أعلى عدد يومي من حالات الإصابة منذ يناير.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير عند 76.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجعت 0.9% في الجلسة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.04% أو بمقدار 77 سنتاً إلى 73.02 دولار للبرميل، يُذكر أن الخام لم يتداول الجمعة الماضي بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

هذا وبدأت اليابان في بيع النفط من احتياطياتها الإستراتيجية، في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول بوزارة التجارة، وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطط طوكيو لبيع النفط بالتنسيق مع الدول المستهلكة الأخرى.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"؛ لتلفزيون "روسيا 24"، بأن الطلب العالمي على النفط قد يواصل التعافي، مع تنامي الاستهلاك على الرغم من الوباء، موضحاً أن الدول تعلّمت التعايش مع الفيروس، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً، إلى برامج التعليم النشطة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
10:20 AM

استقرار خام برنت عند أعلى مستوى.. 76 دولاراً

العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعت بنسبة 1.04%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقر خام برنت خلال تعاملات الإثنين عند أعلى مستوى 76 دولاراً، مع متابعة المستثمرين ارتفاع حالات الإصابة بمتغير "أوميكرون"، إذ سجّلت الصين أعلى عدد يومي من حالات الإصابة منذ يناير.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير عند 76.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما تراجعت 0.9% في الجلسة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.04% أو بمقدار 77 سنتاً إلى 73.02 دولار للبرميل، يُذكر أن الخام لم يتداول الجمعة الماضي بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

هذا وبدأت اليابان في بيع النفط من احتياطياتها الإستراتيجية، في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول بوزارة التجارة، وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطط طوكيو لبيع النفط بالتنسيق مع الدول المستهلكة الأخرى.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"؛ لتلفزيون "روسيا 24"، بأن الطلب العالمي على النفط قد يواصل التعافي، مع تنامي الاستهلاك على الرغم من الوباء، موضحاً أن الدول تعلّمت التعايش مع الفيروس، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً، إلى برامج التعليم النشطة.

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