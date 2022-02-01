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"عام القهوة السعودية".. قصص تاريخية توثّقها "الدارة" وتدعوك للمشاركة

عبر ملتقى علمي يستمر 30 يوماً يبرز جانبها المعرفة وارتباطها بالمملكة

تزامنًا مع تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية"، أعلنت دارة الملك عبدالعزيز إطلاقها ملتقى علمياً يهدف إلى توثيق تاريخ القهوة السعودية وإبراز الجانب المعرفي للقهوة وارتباطها بالتاريخ والثقافة السعودية، وذلك اعتبارًا من اليوم 29 جمادي الآخرة ويستمر 30 يومًا.

ودعت "الدارة" الراغبين في التعرّف على جلسات الملتقى للتسجيل في ذلك إلكترونيًا، والتعرّف على تاريخ دخول القهوة إلى الجزيرة العربية، وكيف أضافت إلى الثقافة والتجارة والصناعة.

وستُناقش "الدارة" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن" في ملتقاها العلمي القصص التاريخية عن القهوة "القهوة في الشعر العربي والنبطي، وتاريخ دخول القهوة للجزيرة العربية، والقهوة في المصادر السعودية، وتاريخ ضيافة القهوة، الصناعات والحرف المرتبطة بالقهوة".

يُشار إلى أن وزارة الثقافة كانت قد أعلنت تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية"، بدعم من برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة؛ حيث تأتي المبادرة تأكيدًا للعلاقة الفريدة التي تربط القهوة السعودية بالهوية السعودية؛ وعن كون ذلك على منذ العصور القديمة، وله علاقة وطيدة وارتباطًا كبيرًا بل رمزًا للكرم والضيافة التي توارثها الشعب منذ القدم ولا تزال مرتبطة به.

وحظيت المبادرة الوطنية بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية، من خلال إطلاق حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات المتنوعة.

عام القهوة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عام القهوة السعودية".. قصص تاريخية توثّقها "الدارة" وتدعوك للمشاركة
سبق

تزامنًا مع تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية"، أعلنت دارة الملك عبدالعزيز إطلاقها ملتقى علمياً يهدف إلى توثيق تاريخ القهوة السعودية وإبراز الجانب المعرفي للقهوة وارتباطها بالتاريخ والثقافة السعودية، وذلك اعتبارًا من اليوم 29 جمادي الآخرة ويستمر 30 يومًا.

ودعت "الدارة" الراغبين في التعرّف على جلسات الملتقى للتسجيل في ذلك إلكترونيًا، والتعرّف على تاريخ دخول القهوة إلى الجزيرة العربية، وكيف أضافت إلى الثقافة والتجارة والصناعة.

وستُناقش "الدارة" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن" في ملتقاها العلمي القصص التاريخية عن القهوة "القهوة في الشعر العربي والنبطي، وتاريخ دخول القهوة للجزيرة العربية، والقهوة في المصادر السعودية، وتاريخ ضيافة القهوة، الصناعات والحرف المرتبطة بالقهوة".

يُشار إلى أن وزارة الثقافة كانت قد أعلنت تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية"، بدعم من برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة؛ حيث تأتي المبادرة تأكيدًا للعلاقة الفريدة التي تربط القهوة السعودية بالهوية السعودية؛ وعن كون ذلك على منذ العصور القديمة، وله علاقة وطيدة وارتباطًا كبيرًا بل رمزًا للكرم والضيافة التي توارثها الشعب منذ القدم ولا تزال مرتبطة به.

وحظيت المبادرة الوطنية بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية، من خلال إطلاق حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات المتنوعة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:55 PM

"عام القهوة السعودية".. قصص تاريخية توثّقها "الدارة" وتدعوك للمشاركة

عبر ملتقى علمي يستمر 30 يوماً يبرز جانبها المعرفة وارتباطها بالمملكة

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عمر السبيعي - الرياض
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تزامنًا مع تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية"، أعلنت دارة الملك عبدالعزيز إطلاقها ملتقى علمياً يهدف إلى توثيق تاريخ القهوة السعودية وإبراز الجانب المعرفي للقهوة وارتباطها بالتاريخ والثقافة السعودية، وذلك اعتبارًا من اليوم 29 جمادي الآخرة ويستمر 30 يومًا.

ودعت "الدارة" الراغبين في التعرّف على جلسات الملتقى للتسجيل في ذلك إلكترونيًا، والتعرّف على تاريخ دخول القهوة إلى الجزيرة العربية، وكيف أضافت إلى الثقافة والتجارة والصناعة.

وستُناقش "الدارة" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن" في ملتقاها العلمي القصص التاريخية عن القهوة "القهوة في الشعر العربي والنبطي، وتاريخ دخول القهوة للجزيرة العربية، والقهوة في المصادر السعودية، وتاريخ ضيافة القهوة، الصناعات والحرف المرتبطة بالقهوة".

يُشار إلى أن وزارة الثقافة كانت قد أعلنت تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية"، بدعم من برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة؛ حيث تأتي المبادرة تأكيدًا للعلاقة الفريدة التي تربط القهوة السعودية بالهوية السعودية؛ وعن كون ذلك على منذ العصور القديمة، وله علاقة وطيدة وارتباطًا كبيرًا بل رمزًا للكرم والضيافة التي توارثها الشعب منذ القدم ولا تزال مرتبطة به.

وحظيت المبادرة الوطنية بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية، من خلال إطلاق حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات المتنوعة.

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