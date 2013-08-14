السفارة في إندونيسيا تذكّر بتحذيراتها الـ7 للسعوديين وتُصدّرها بـ"إذن الزواج"

قالت: لتفادي دفع تكاليف مالية عالية أو التوقيع على مستندات قد تدينه فيما بعد

أعاد حساب السفارة السعودية في إندونيسيا على "تويتر" اليوم، نشر تحذيراتها السبعة للمواطنين السعوديين؛ حيث صدّرتها بتنبيه كل مواطن حصل على إذن رسمي بالزواج، بمراجعة السفارة وأخذ الاستشارة اللازمة قبل الإقدام على الزواج؛ لتفادي دفع تكاليف مالية عالية، أو التوقيع على مستندات قد تُدينه فيما بعد، ومما قد يتسبب له في ملاحقات قانونية.

كما أوصت السفارة بعدم دفع أي مبالغ مالية لموظفي الجهات الرسمية في المطارات أو مزودي الخدمات اللوجستية داخل وخارج المطار، وعدم تقديم أي تبرعات وهبات مالية لأي جهة أو جمعية أو منظمة في جمهورية إندونيسيا وعند الرغبة في ذلك يرجى مراجعة السفارة ليتم بحث ذلك بالطرق السليمة والقانونية وعبر القنوات الرسمية.

كما حذّرت السفارة من أن ترويج وتعاطي المخدرات في إندونيسيا يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي الإندونيسي؛ بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات للمتعاطي، والإعدام للمروج، وغرامة مالية تصل إلى (850 ألف دولار).

ورجت السفارة من جميع المواطنين التقيد التام بمواعيد مغادرة رحلاتهم من مطارات إندونيسيا عامة ومطار جاكرتا خاصة، والالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم مسبقًا ومدتها (30 يومًا)؛ حيث توجد غرامة مالية قدرها (مليون روبية إندونيسية) عن كل يوم تأخير بعد المدة الممنوحة مسبقًا للزائر.

وأضافت: ترجو السفارة من جميع المواطنين إنهاء إجراءات حجوازات الفنادق لكامل المدة عبر المكاتب المعتمدة في المملكة وتفادي التعامل مع الأشخاص مباشرة أو المواقع الوهمية؛ وذلك لأمن وسلامة المواطن من عمليات النصب والاحتيال.

واختتمت بقولها: توصي السفارة جميع المواطنين الكرام بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وأخذ الحيطة والحذر خلال مدة بقائهم في جمهورية إندونيسيا.