ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 327 وفاة مؤكدة و202 حالة بالمكسيك

أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددًا قياسيًّا من الإصابات اليومية المؤكدة بفيروس كورونا أمس، بعد تسجيل 30671 إصابة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة كذلك 202 وفاة مؤكدة أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789، وعدد الوفيات 300303.

الهند

سجلت الهند 159632 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد، مع استمرار تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بسرعة في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة الهندية أيضًا 327 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 483790؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون إصابة.