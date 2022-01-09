النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 327 وفاة مؤكدة و202 حالة بالمكسيك

أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددًا قياسيًّا من الإصابات اليومية المؤكدة بفيروس كورونا أمس، بعد تسجيل 30671 إصابة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة كذلك 202 وفاة مؤكدة أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789، وعدد الوفيات 300303.

الهند

سجلت الهند 159632 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد، مع استمرار تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بسرعة في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة الهندية أيضًا 327 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 483790؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون إصابة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 327 وفاة مؤكدة و202 حالة بالمكسيك
سبق

أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددًا قياسيًّا من الإصابات اليومية المؤكدة بفيروس كورونا أمس، بعد تسجيل 30671 إصابة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة كذلك 202 وفاة مؤكدة أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789، وعدد الوفيات 300303.

الهند

سجلت الهند 159632 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد، مع استمرار تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بسرعة في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة الهندية أيضًا 327 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 483790؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون إصابة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:36 AM

ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 327 وفاة مؤكدة و202 حالة بالمكسيك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
238

أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددًا قياسيًّا من الإصابات اليومية المؤكدة بفيروس كورونا أمس، بعد تسجيل 30671 إصابة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة كذلك 202 وفاة مؤكدة أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789، وعدد الوفيات 300303.

الهند

سجلت الهند 159632 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد، مع استمرار تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بسرعة في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة الهندية أيضًا 327 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 483790؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون إصابة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,324
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة