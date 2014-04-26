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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا

بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادلا الآراء حول عددٍ من القضايا

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:48 PM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا

بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادلا الآراء حول عددٍ من القضايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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