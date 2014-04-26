تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-26 تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.



وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 10:48 PM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادلا الآراء حول عددٍ من القضايا





A A A





0 مشاركة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.



وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.