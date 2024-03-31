محافظ جدة يرعى حفل تتويج الفائزين بجائزة أهالي جدة للمعلم.. غدًا

بنسختها السابعة.. بما ينعكس إيجابًا في التنافس والارتقاء بمستوى الأداء

يرعى محافظ جدة رئيس مجلس جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء غد الاثنين، حفل تتويج الفائزين والفائزات بالجائزة بنسختها السابعة بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، وتمت صياغتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة؛ بما ينعكس إيجابًا في التنافس بين معلمي ومعلمات جدة، والتقدير لهم من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بوجه عام، والارتقاء بمستوى الأداء؛ حيث حققت نجاحًا واسعًا خلال الست سنوات الماضية؛ مما كان لذلك الاستمرارية واستكشاف مشاريع متميزة في كل عام من معلمي ومعلمات جدة.

يُذكر أن الجائزة بنسختها الماضية، قد توجت 15 فائزًا وفائزة من عدد المتقدمين البالغ عددهم 9000 معلم ومعلمه؛ حيث خضعت مشاريعهم المقدمة لمعايير الجائزة بإشراف عدد من اللجان.