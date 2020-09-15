النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما بين ماض تليد وحاضر مجيد.. صورتان للرياض تبرزان حجم التطور

نشرتهما دارة الملك عبدالعزيز

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين تظهران مدى التطور الحضاري والمعماري الذي طرأ على العاصمة الرياض في خلال ما يقارب 60 عامًا.

ويظهر في الصورة الأولى التاريخية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1960م / 1379هـ، شق أحد الشوارع الرئيسة (الظهيرة أو العطايف) في الرياض، وعلى جانب الصورة تقف المباني الطينية والتراثية القديمة التي تميزت بها تلك الحقبة من الزمن.

فيما تبرز الصورة الثانية طريق الملك فهد، ويتوسطه برج أو مركز المملكة الشهير، وغيره من المباني ذات الطراز المعماري الحديث، وتعود الصورة إلى عام 2018م / 1439هـ.

وتبين الصورتان الفوارق الزمانية والحضارية والعمرانية ما بين رياض الأمس ورياض اليوم، وتبرزان حجم التطور والحداثة التي تعيشها العاصمة والمملكة ككل في الحقبة الحالية.

الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما بين ماض تليد وحاضر مجيد.. صورتان للرياض تبرزان حجم التطور
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين تظهران مدى التطور الحضاري والمعماري الذي طرأ على العاصمة الرياض في خلال ما يقارب 60 عامًا.

ويظهر في الصورة الأولى التاريخية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1960م / 1379هـ، شق أحد الشوارع الرئيسة (الظهيرة أو العطايف) في الرياض، وعلى جانب الصورة تقف المباني الطينية والتراثية القديمة التي تميزت بها تلك الحقبة من الزمن.

فيما تبرز الصورة الثانية طريق الملك فهد، ويتوسطه برج أو مركز المملكة الشهير، وغيره من المباني ذات الطراز المعماري الحديث، وتعود الصورة إلى عام 2018م / 1439هـ.

وتبين الصورتان الفوارق الزمانية والحضارية والعمرانية ما بين رياض الأمس ورياض اليوم، وتبرزان حجم التطور والحداثة التي تعيشها العاصمة والمملكة ككل في الحقبة الحالية.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:32 AM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:09 AM

ما بين ماض تليد وحاضر مجيد.. صورتان للرياض تبرزان حجم التطور

نشرتهما دارة الملك عبدالعزيز

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
864

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين تظهران مدى التطور الحضاري والمعماري الذي طرأ على العاصمة الرياض في خلال ما يقارب 60 عامًا.

ويظهر في الصورة الأولى التاريخية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1960م / 1379هـ، شق أحد الشوارع الرئيسة (الظهيرة أو العطايف) في الرياض، وعلى جانب الصورة تقف المباني الطينية والتراثية القديمة التي تميزت بها تلك الحقبة من الزمن.

فيما تبرز الصورة الثانية طريق الملك فهد، ويتوسطه برج أو مركز المملكة الشهير، وغيره من المباني ذات الطراز المعماري الحديث، وتعود الصورة إلى عام 2018م / 1439هـ.

وتبين الصورتان الفوارق الزمانية والحضارية والعمرانية ما بين رياض الأمس ورياض اليوم، وتبرزان حجم التطور والحداثة التي تعيشها العاصمة والمملكة ككل في الحقبة الحالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,928
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,561

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة