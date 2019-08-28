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وزير التعليم يكلف "المقبل" وكيلاً لوزارة التعليم للتعليم العام

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل، وكيلاً لوزارة التعليم للتعليم العام.

ونص القرار على أن يمارس الوكيل المكلف اختصاصاته وصلاحياته وفقاً للقرارات الصادرة بموجب ذلك، وأن يعمل بذلك القرار لمدة عام من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وكان "المقبل" شغل منصب المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يكلف "المقبل" وكيلاً لوزارة التعليم للتعليم العام
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل، وكيلاً لوزارة التعليم للتعليم العام.

ونص القرار على أن يمارس الوكيل المكلف اختصاصاته وصلاحياته وفقاً للقرارات الصادرة بموجب ذلك، وأن يعمل بذلك القرار لمدة عام من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وكان "المقبل" شغل منصب المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
08:22 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
11:25 PM

وزير التعليم يكلف "المقبل" وكيلاً لوزارة التعليم للتعليم العام

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
6,321

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل، وكيلاً لوزارة التعليم للتعليم العام.

ونص القرار على أن يمارس الوكيل المكلف اختصاصاته وصلاحياته وفقاً للقرارات الصادرة بموجب ذلك، وأن يعمل بذلك القرار لمدة عام من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وكان "المقبل" شغل منصب المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم.

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