"روحاني": "كورونا" أجلس نصف موظفي الحكومة في بيوتهم

مدد الإفراج المؤقت عن السجناء إلى 19 إبريل

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء)، أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبًا يمكث في المنازل في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده، أكثر الدول تضررًا من المرض في الشرق الأوسط.

وذكر "روحاني" أن كثيرين من موظفي الحكومة سيستمرون في العمل من بيوتهم، لكن سيُسمح للموظفين الحكوميين الذين يشغلون مناصب حساسة، حيوية للجمهور، بالعمل من مكاتبهم. الهدف هو إبقاء مزيدٍ من الناس في البيوت، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الإفراج المؤقت عن السجناء، الذي أُعلن في وقت سابق هذا الشهر، سيُمدد لمدة 15 يومًا حتى 19 إبريل المقبل للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، بيّن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ووصل إلى 1934 حالة وفاة وإن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض وصل إلى 24811 إصابة.