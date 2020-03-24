النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"روحاني": "كورونا" أجلس نصف موظفي الحكومة في بيوتهم

مدد الإفراج المؤقت عن السجناء إلى 19 إبريل

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء)، أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبًا يمكث في المنازل في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده، أكثر الدول تضررًا من المرض في الشرق الأوسط.

وذكر "روحاني" أن كثيرين من موظفي الحكومة سيستمرون في العمل من بيوتهم، لكن سيُسمح للموظفين الحكوميين الذين يشغلون مناصب حساسة، حيوية للجمهور، بالعمل من مكاتبهم. الهدف هو إبقاء مزيدٍ من الناس في البيوت، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الإفراج المؤقت عن السجناء، الذي أُعلن في وقت سابق هذا الشهر، سيُمدد لمدة 15 يومًا حتى 19 إبريل المقبل للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، بيّن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ووصل إلى 1934 حالة وفاة وإن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض وصل إلى 24811 إصابة.

إيران الرئيس الإيراني حسن روحاني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"روحاني": "كورونا" أجلس نصف موظفي الحكومة في بيوتهم
سبق

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء)، أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبًا يمكث في المنازل في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده، أكثر الدول تضررًا من المرض في الشرق الأوسط.

وذكر "روحاني" أن كثيرين من موظفي الحكومة سيستمرون في العمل من بيوتهم، لكن سيُسمح للموظفين الحكوميين الذين يشغلون مناصب حساسة، حيوية للجمهور، بالعمل من مكاتبهم. الهدف هو إبقاء مزيدٍ من الناس في البيوت، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الإفراج المؤقت عن السجناء، الذي أُعلن في وقت سابق هذا الشهر، سيُمدد لمدة 15 يومًا حتى 19 إبريل المقبل للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، بيّن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ووصل إلى 1934 حالة وفاة وإن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض وصل إلى 24811 إصابة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:24 PM

"روحاني": "كورونا" أجلس نصف موظفي الحكومة في بيوتهم

مدد الإفراج المؤقت عن السجناء إلى 19 إبريل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,190

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء)، أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبًا يمكث في المنازل في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده، أكثر الدول تضررًا من المرض في الشرق الأوسط.

وذكر "روحاني" أن كثيرين من موظفي الحكومة سيستمرون في العمل من بيوتهم، لكن سيُسمح للموظفين الحكوميين الذين يشغلون مناصب حساسة، حيوية للجمهور، بالعمل من مكاتبهم. الهدف هو إبقاء مزيدٍ من الناس في البيوت، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الإفراج المؤقت عن السجناء، الذي أُعلن في وقت سابق هذا الشهر، سيُمدد لمدة 15 يومًا حتى 19 إبريل المقبل للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، بيّن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ووصل إلى 1934 حالة وفاة وإن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض وصل إلى 24811 إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,581
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,245
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,057
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,597

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة