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"صحة حائل" تنقل مركز القلب إلى مستشفى الملك سلمان

نقلت "صحة حائل"، مركز القلب من مستشفى الملك خالد بحائل، إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، منذ الأحد الماضي.
وافتتح أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء أمس المركز بمقره الجديد.
يُذكر أن المركز تَوَسّع بمقره الجديد، وزاد عدد الأسرّة لتصبح 50 سريرًا، بعد أن كانت 14 سريرًا، ووحدات العناية القلبية والعيادات لتصبح 16 سريرًا، بدلًا من سبعة أسرة، وأجهزة القسطرة القلبية من جهاز واحد إلى جهازين، إضافة إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب المفتوح وفق أحدث المعايير، وتوفر جميع الأجهزة الحديثة الداعمة لتجويد العمل.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، حمود الشمري: إن برنامج التشغيل التصاعدي للمركز؛ سيستمر لترتفع سعة أسرة العناية القلبية المركزة قريبًا إلى 28 سريرًا.
وزار أمير المنطقة، عددًا من المرضى المنومين في أقسام القلب، واطمأن على صحتهم.

حضر الجولة، المشرف العام على مراكز القلب بوزارة الصحة، الدكتور عادل طاش، ومدير مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، سعود الشبلي.
وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية والمتحدث الرسمي بـ"صحة حائل"، عارف الشمري: إن الخدمات العلاجية التي تقدم عبر مستشفى الملك خالد، ومستشفى حائل العام، لمرضى القلب؛ ستبقى كما هي، مع توقع بتحسن مستوى الخدمة، لتخفيف مستوى الضغط على المستشفيين، وما سينتج عنه من تقارب كبير في مواعيد المتابعة والزيارات الدورية.

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"صحة حائل" تنقل مركز القلب إلى مستشفى الملك سلمان
سبق

نقلت "صحة حائل"، مركز القلب من مستشفى الملك خالد بحائل، إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، منذ الأحد الماضي.
وافتتح أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء أمس المركز بمقره الجديد.
يُذكر أن المركز تَوَسّع بمقره الجديد، وزاد عدد الأسرّة لتصبح 50 سريرًا، بعد أن كانت 14 سريرًا، ووحدات العناية القلبية والعيادات لتصبح 16 سريرًا، بدلًا من سبعة أسرة، وأجهزة القسطرة القلبية من جهاز واحد إلى جهازين، إضافة إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب المفتوح وفق أحدث المعايير، وتوفر جميع الأجهزة الحديثة الداعمة لتجويد العمل.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، حمود الشمري: إن برنامج التشغيل التصاعدي للمركز؛ سيستمر لترتفع سعة أسرة العناية القلبية المركزة قريبًا إلى 28 سريرًا.
وزار أمير المنطقة، عددًا من المرضى المنومين في أقسام القلب، واطمأن على صحتهم.

حضر الجولة، المشرف العام على مراكز القلب بوزارة الصحة، الدكتور عادل طاش، ومدير مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، سعود الشبلي.
وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية والمتحدث الرسمي بـ"صحة حائل"، عارف الشمري: إن الخدمات العلاجية التي تقدم عبر مستشفى الملك خالد، ومستشفى حائل العام، لمرضى القلب؛ ستبقى كما هي، مع توقع بتحسن مستوى الخدمة، لتخفيف مستوى الضغط على المستشفيين، وما سينتج عنه من تقارب كبير في مواعيد المتابعة والزيارات الدورية.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
03:07 PM

"صحة حائل" تنقل مركز القلب إلى مستشفى الملك سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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نقلت "صحة حائل"، مركز القلب من مستشفى الملك خالد بحائل، إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، منذ الأحد الماضي.
وافتتح أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء أمس المركز بمقره الجديد.
يُذكر أن المركز تَوَسّع بمقره الجديد، وزاد عدد الأسرّة لتصبح 50 سريرًا، بعد أن كانت 14 سريرًا، ووحدات العناية القلبية والعيادات لتصبح 16 سريرًا، بدلًا من سبعة أسرة، وأجهزة القسطرة القلبية من جهاز واحد إلى جهازين، إضافة إلى وجود غرفة عمليات مخصصة لعمليات القلب المفتوح وفق أحدث المعايير، وتوفر جميع الأجهزة الحديثة الداعمة لتجويد العمل.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، حمود الشمري: إن برنامج التشغيل التصاعدي للمركز؛ سيستمر لترتفع سعة أسرة العناية القلبية المركزة قريبًا إلى 28 سريرًا.
وزار أمير المنطقة، عددًا من المرضى المنومين في أقسام القلب، واطمأن على صحتهم.

حضر الجولة، المشرف العام على مراكز القلب بوزارة الصحة، الدكتور عادل طاش، ومدير مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، سعود الشبلي.
وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية والمتحدث الرسمي بـ"صحة حائل"، عارف الشمري: إن الخدمات العلاجية التي تقدم عبر مستشفى الملك خالد، ومستشفى حائل العام، لمرضى القلب؛ ستبقى كما هي، مع توقع بتحسن مستوى الخدمة، لتخفيف مستوى الضغط على المستشفيين، وما سينتج عنه من تقارب كبير في مواعيد المتابعة والزيارات الدورية.

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