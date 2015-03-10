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المغرب تسجّل ثالث إصابة بفيروس كورونا

لسائح فرنسي قدِم إلى مراكش السبت الماضي

سجلت المغرب ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسائح فرنسي، قدِم إلى مدينة مراكش السبت الماضي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية الأحد الماضي، وتَقَدّم على إثرها إلى المستشفى؛ حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، وأخضعه للتحليل المخبري الذي أكد الإصابة، وهو يخضع حاليًا للرعاية الصحية اللازمة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجّل ثالث إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المغرب ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسائح فرنسي، قدِم إلى مدينة مراكش السبت الماضي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية الأحد الماضي، وتَقَدّم على إثرها إلى المستشفى؛ حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، وأخضعه للتحليل المخبري الذي أكد الإصابة، وهو يخضع حاليًا للرعاية الصحية اللازمة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
11:26 AM

المغرب تسجّل ثالث إصابة بفيروس كورونا

لسائح فرنسي قدِم إلى مراكش السبت الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسائح فرنسي، قدِم إلى مدينة مراكش السبت الماضي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية الأحد الماضي، وتَقَدّم على إثرها إلى المستشفى؛ حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، وأخضعه للتحليل المخبري الذي أكد الإصابة، وهو يخضع حاليًا للرعاية الصحية اللازمة.

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