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"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية

قالت: لتوفير مجتمعات سكنية جديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن استمرارها في ضخ المزيد من الوحدات السكنية وتوفير مجتمعات سكنية جديدة في مدينة الرياض خلال الأعوام القليلة المقبلة، التي ستسهم في رفع نسب التملك إلى 70% بحلول العام 2030، امتدادًا لدور الشركة في دعم وتمكين ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية في الرياض.

وكشفت الشركة مؤخرًا عن إطلاقها لمشروع الأصالة في جنوب مدينة الرياض، الذي يوفّر أكثر من 3.5 آلاف وحدة سكنية على مساحة تصل لنحو 4 ملايين م2 يتم توفيرها بنظام البناء الذاتي المطور والذي يتيح للمستفيدين اختيار الأرض والتصميم والجهة المنفذة، وذلك من ضمن الـ 147 ألف وحدة سكنية التي تسعى الشركة في توفيرها في الأعوام القليلة المقبلة، ضمن خطط الشركة لزيادة المعروض العقاري السكني وتعزيز توازن السوق.

وتأتي هذه المجتمعات استكمالًا لمسار "الوطنية للإسكان" في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنهم الخاصة إلى 70%، فأنشأت 7 ضواحي سكنية، هي: "الجوان" و"الجوهرة "والميار" و"الواجهة" و"السديم" و"الدار" و"خيالا".

وتقود الوطنية للإسكان قطاع التطوير العقاري في جميع مدن ومناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي على رأسها ضاحية الجوان بالرياض التي تُعد الأكبر في المملكة بعد مضاعفة مساحتها إلى 30 مليون م2 بتوجيه من سمو ولي العهد – حفظه الله-.

وتسعى الشركة لصناعة عقارية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة، وتسهيل تملك الأسر السعودية في مجتمعات عمرانية حديثة ذات بنية تحتية قوية.

وسجلت المشاريع التي أطلقتها NHC الوطنية للإسكان؛ إقبالًا عالياً، وهو ما يعكس الامتيازات التي تحظى بها هذه المجتمعات السكنية من حيث الموقع والأسعار وتوفير معايير جودة الحياة، حيث شهد مشروع المشرقية الذي يُعد باكورة مشاريع الشركة بنظام البناء الذاتي إقبالًا ملفتاً منذ انطلاقه، كما شهدت مشاريع ضاحية "خيالا" شمال محافظة جدة (مشروع المهندية ودار سمو وسما جدة وميلاء) حجزًا لكامل الوحدات التي تم طرحها خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى المجتمعات السكنية ضمن ضاحية الجوان شمال العاصمة الرياض وتشمل "الرابية" و"النرجس فيو" و"سرايا الجوان" و"نساج تاون" و"المهندية" و"أصالة الجوان" و"رواء".

جدير بالذكر أن NHC الوطنية للإسكان أعلنت في شهر أغسطس الماضي أن المعروض العقاري السكني في الرياض سيصل إلى أكثر من 147 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال وبنماذج متنوعة وضمن مجتمعات سكنية توفر أسلوب حياة يلائم تطلعات الأسر السعودية بدعم وتمكين الوطنية للإسكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية
سبق

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن استمرارها في ضخ المزيد من الوحدات السكنية وتوفير مجتمعات سكنية جديدة في مدينة الرياض خلال الأعوام القليلة المقبلة، التي ستسهم في رفع نسب التملك إلى 70% بحلول العام 2030، امتدادًا لدور الشركة في دعم وتمكين ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية في الرياض.

وكشفت الشركة مؤخرًا عن إطلاقها لمشروع الأصالة في جنوب مدينة الرياض، الذي يوفّر أكثر من 3.5 آلاف وحدة سكنية على مساحة تصل لنحو 4 ملايين م2 يتم توفيرها بنظام البناء الذاتي المطور والذي يتيح للمستفيدين اختيار الأرض والتصميم والجهة المنفذة، وذلك من ضمن الـ 147 ألف وحدة سكنية التي تسعى الشركة في توفيرها في الأعوام القليلة المقبلة، ضمن خطط الشركة لزيادة المعروض العقاري السكني وتعزيز توازن السوق.

وتأتي هذه المجتمعات استكمالًا لمسار "الوطنية للإسكان" في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنهم الخاصة إلى 70%، فأنشأت 7 ضواحي سكنية، هي: "الجوان" و"الجوهرة "والميار" و"الواجهة" و"السديم" و"الدار" و"خيالا".

وتقود الوطنية للإسكان قطاع التطوير العقاري في جميع مدن ومناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي على رأسها ضاحية الجوان بالرياض التي تُعد الأكبر في المملكة بعد مضاعفة مساحتها إلى 30 مليون م2 بتوجيه من سمو ولي العهد – حفظه الله-.

وتسعى الشركة لصناعة عقارية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة، وتسهيل تملك الأسر السعودية في مجتمعات عمرانية حديثة ذات بنية تحتية قوية.

وسجلت المشاريع التي أطلقتها NHC الوطنية للإسكان؛ إقبالًا عالياً، وهو ما يعكس الامتيازات التي تحظى بها هذه المجتمعات السكنية من حيث الموقع والأسعار وتوفير معايير جودة الحياة، حيث شهد مشروع المشرقية الذي يُعد باكورة مشاريع الشركة بنظام البناء الذاتي إقبالًا ملفتاً منذ انطلاقه، كما شهدت مشاريع ضاحية "خيالا" شمال محافظة جدة (مشروع المهندية ودار سمو وسما جدة وميلاء) حجزًا لكامل الوحدات التي تم طرحها خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى المجتمعات السكنية ضمن ضاحية الجوان شمال العاصمة الرياض وتشمل "الرابية" و"النرجس فيو" و"سرايا الجوان" و"نساج تاون" و"المهندية" و"أصالة الجوان" و"رواء".

جدير بالذكر أن NHC الوطنية للإسكان أعلنت في شهر أغسطس الماضي أن المعروض العقاري السكني في الرياض سيصل إلى أكثر من 147 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال وبنماذج متنوعة وضمن مجتمعات سكنية توفر أسلوب حياة يلائم تطلعات الأسر السعودية بدعم وتمكين الوطنية للإسكان.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
02:46 PM

"الوطنية للإسكان": مستمرون في ضخ المزيد من المشاريع النوعية

قالت: لتوفير مجتمعات سكنية جديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن استمرارها في ضخ المزيد من الوحدات السكنية وتوفير مجتمعات سكنية جديدة في مدينة الرياض خلال الأعوام القليلة المقبلة، التي ستسهم في رفع نسب التملك إلى 70% بحلول العام 2030، امتدادًا لدور الشركة في دعم وتمكين ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية في الرياض.

وكشفت الشركة مؤخرًا عن إطلاقها لمشروع الأصالة في جنوب مدينة الرياض، الذي يوفّر أكثر من 3.5 آلاف وحدة سكنية على مساحة تصل لنحو 4 ملايين م2 يتم توفيرها بنظام البناء الذاتي المطور والذي يتيح للمستفيدين اختيار الأرض والتصميم والجهة المنفذة، وذلك من ضمن الـ 147 ألف وحدة سكنية التي تسعى الشركة في توفيرها في الأعوام القليلة المقبلة، ضمن خطط الشركة لزيادة المعروض العقاري السكني وتعزيز توازن السوق.

وتأتي هذه المجتمعات استكمالًا لمسار "الوطنية للإسكان" في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنهم الخاصة إلى 70%، فأنشأت 7 ضواحي سكنية، هي: "الجوان" و"الجوهرة "والميار" و"الواجهة" و"السديم" و"الدار" و"خيالا".

وتقود الوطنية للإسكان قطاع التطوير العقاري في جميع مدن ومناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي على رأسها ضاحية الجوان بالرياض التي تُعد الأكبر في المملكة بعد مضاعفة مساحتها إلى 30 مليون م2 بتوجيه من سمو ولي العهد – حفظه الله-.

وتسعى الشركة لصناعة عقارية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة، وتسهيل تملك الأسر السعودية في مجتمعات عمرانية حديثة ذات بنية تحتية قوية.

وسجلت المشاريع التي أطلقتها NHC الوطنية للإسكان؛ إقبالًا عالياً، وهو ما يعكس الامتيازات التي تحظى بها هذه المجتمعات السكنية من حيث الموقع والأسعار وتوفير معايير جودة الحياة، حيث شهد مشروع المشرقية الذي يُعد باكورة مشاريع الشركة بنظام البناء الذاتي إقبالًا ملفتاً منذ انطلاقه، كما شهدت مشاريع ضاحية "خيالا" شمال محافظة جدة (مشروع المهندية ودار سمو وسما جدة وميلاء) حجزًا لكامل الوحدات التي تم طرحها خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى المجتمعات السكنية ضمن ضاحية الجوان شمال العاصمة الرياض وتشمل "الرابية" و"النرجس فيو" و"سرايا الجوان" و"نساج تاون" و"المهندية" و"أصالة الجوان" و"رواء".

جدير بالذكر أن NHC الوطنية للإسكان أعلنت في شهر أغسطس الماضي أن المعروض العقاري السكني في الرياض سيصل إلى أكثر من 147 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال وبنماذج متنوعة وضمن مجتمعات سكنية توفر أسلوب حياة يلائم تطلعات الأسر السعودية بدعم وتمكين الوطنية للإسكان.

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