تركي بن طلال يطلق مشروع التوعية الصحية للجاليات "ابقَ آمنًا"

يستهدف 900 ألف مقيم بـ16 لغة وبمشاركة 46 جمعية دعوة بعسير

دشّن أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع التوعية الصحية للجاليات "ابقَ آمِنًا stay safe، وهو ثاني مشاريع مبادرة "نشامى عسير"، بالشراكة بين إمارة منطقة عسير وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط، وتضامن 45 جمعية دعوة وإرشاد في كل محافظات ومراكز المنطقة تعمل معاً ولهدف واحد.

وينطلق هذا المشروع من الهدف الاستراتيجي الأول للمبادرة، وهو مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة، في إطار المجال الصحي، ويستهدف الوصول إلى نحو 900 ألف مقيم في منطقة عسير، عبر بيانات الجاليات المسجلة في الجمعيات ولدى ممثلي القنصليات.

وسيعمل المشروع على نشر التوعية الصحية والوقائية، وترجمة ما يصدر من تعليمات من الجهات الرسمية المختصة بـ 16 لغة، ويعزز عمله من خلال تقديم وجبات إفطار تباعدية يومية للصائمين في رمضان، ووجبات أسبوعية بعده، وتوزيع المطبوعات مع كل وجبة.

وأعلن المشروع عن إمكانية إيصال خدماته للعمالة المنزلية وعمالة المؤسسات الخاصة، ودعا أرباب العمل الراغبين في الحصول على الخدمة التواصل مع العلاقات العامة للمشروع، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الحادية عشرة مساء، بإحدى الوسائل الآتية "الدخول لموقع جمعية الدعوة بخميس مشيط وتسجيل الطلب عبر أيقونة المشروع، الاتصال على الجوال (0556545550) أو إرسال رسالة نصية أو واتساب، رسالة عبر حساب الجمعية Kh_Dawah على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، تيليقرام، انستقرام، فيس بوك"، أو ارسال طلب عبر البريد الإلكتروني :"(islamdeen@hotmail.com).

ويجب أن تحتوي معلومات طالب الخدمة على "الاسم، رقم الجوال، المحافظة أو المدينة، الموقع، الجنسية، اللغة".