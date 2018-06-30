جسور مشاة للمعاقين ودورات مياه على طاولة حلول "حجاج الداخل" وأمانة مكة

اجتماع طُرح خلاله 17 بنداً .. و"القرشي": أمين العاصمة المقدّسة تفاعل ما يواجه القطاع

ناقش المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، مع أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور ساعد الجهني؛ وعضو المجلس محمد بن سعد جميل القرشي؛ بعض المشكلات التي تواجه شركات حجاج الداخل في المشاعر المقدّسة.

أوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل والمتحدث الرسمي محمد سعد القرشي؛ أنه تم خلال الاجتماع طرح 17 بنداً، مبيناً أن أمين العاصمة المقدّسة أبدى استعداده على حل المشكلات التي تواجه قطاع حجاج الداخل في المشاعر المقدّسة.

وذكر "القرشي"؛ أن أبرز البنود المقدمة: تهيئة الجسور المعدة للمشاة وللمعاقين، وكذلك مناقشة المشكلة الناجمة من التعارض بين المطالبة بدورات مياه في مزدلفة من طرف وزارة الحج والعمرة، وبين فرض المخالفات على دورات المياه في مزدلفة من طرف الأمانة ولجان التعديات، إضافة إلى إزاحة الأرصفـة كافـة التـي أُعـدت لتنظيـم وقـوف الحافلات لانتهاء الغرض منها بدخولها نطاق محطات قطار المشاعر المقدّسة.