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"واس" تُطلق حسابها الاقتصادي الجديد على منصة "تويتر"

بما يحقق رؤية المملكة ويعزز وصول رسالتها إلى العالم

أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حسابها الاقتصادي الجديد على منصة تويتر، لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في المجال الاقتصادي، بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعزز وصول رسالة المملكة إلى العالم.
ويهتم حساب "واس" الاقتصادي ببرامج رؤية المملكة 2030 وقمة مجموعة العشرين G20 والفعاليات الاقتصادية المحلية والعالمية والأسواق العالمية، ويهدف إلى إثراء المحتوى الإخباري في "واس" بالمواد الاقتصادية التي تلبي اهتمامات المتلقين وتجعلهم متابعين للشأن السعودي على مدار الساعة، وتصنع مجالًا جديدًا من التفاعل مع الرسالة الإعلامية .

وسيعمل الحساب على تقديم المعلومة الدقيقة وفق آلية إخبارية منظمة تكفل - بمشيئة الله تعالى - صناعة محتوى احترافي يليق بما وصل إليه الإعلام السعودي من تطور في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وبدعم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وبمتابعة معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية "واس" الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين.
ويعزز حساب "واس" الاقتصادي حضور وكالة الأنباء السعودية في المشهد الإعلامي بشكل يُسهم في نقل منجزات الوطن إلى العالم ووضع المتابع محل الأحداث الاقتصادية والوطنية أولًا بأول في وقت بات فيه الإعلام من أهم الوسائل القادرة على إيجاد مناخ إيجابي كبير يسهم في تنمية المجتمع وتعزيز مشاركته في مختلف الجوانب المتعلقة بحياته اليومية مع قدرته على إبراز المكونات الحيوية المتمثلة في الإبداع والفكر، وإظهار الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة .

ويمكن متابعة حساب (واس) الاقتصادي عبر الرابط التالي: https://twitter.com/SPAeconomic

واس حسابها الاقتصادي منصة "تويتر"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"واس" تُطلق حسابها الاقتصادي الجديد على منصة "تويتر"
سبق

أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حسابها الاقتصادي الجديد على منصة تويتر، لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في المجال الاقتصادي، بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعزز وصول رسالة المملكة إلى العالم.
ويهتم حساب "واس" الاقتصادي ببرامج رؤية المملكة 2030 وقمة مجموعة العشرين G20 والفعاليات الاقتصادية المحلية والعالمية والأسواق العالمية، ويهدف إلى إثراء المحتوى الإخباري في "واس" بالمواد الاقتصادية التي تلبي اهتمامات المتلقين وتجعلهم متابعين للشأن السعودي على مدار الساعة، وتصنع مجالًا جديدًا من التفاعل مع الرسالة الإعلامية .

وسيعمل الحساب على تقديم المعلومة الدقيقة وفق آلية إخبارية منظمة تكفل - بمشيئة الله تعالى - صناعة محتوى احترافي يليق بما وصل إليه الإعلام السعودي من تطور في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وبدعم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وبمتابعة معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية "واس" الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين.
ويعزز حساب "واس" الاقتصادي حضور وكالة الأنباء السعودية في المشهد الإعلامي بشكل يُسهم في نقل منجزات الوطن إلى العالم ووضع المتابع محل الأحداث الاقتصادية والوطنية أولًا بأول في وقت بات فيه الإعلام من أهم الوسائل القادرة على إيجاد مناخ إيجابي كبير يسهم في تنمية المجتمع وتعزيز مشاركته في مختلف الجوانب المتعلقة بحياته اليومية مع قدرته على إبراز المكونات الحيوية المتمثلة في الإبداع والفكر، وإظهار الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة .

ويمكن متابعة حساب (واس) الاقتصادي عبر الرابط التالي: https://twitter.com/SPAeconomic

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
02:37 PM

"واس" تُطلق حسابها الاقتصادي الجديد على منصة "تويتر"

بما يحقق رؤية المملكة ويعزز وصول رسالتها إلى العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حسابها الاقتصادي الجديد على منصة تويتر، لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في المجال الاقتصادي، بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعزز وصول رسالة المملكة إلى العالم.
ويهتم حساب "واس" الاقتصادي ببرامج رؤية المملكة 2030 وقمة مجموعة العشرين G20 والفعاليات الاقتصادية المحلية والعالمية والأسواق العالمية، ويهدف إلى إثراء المحتوى الإخباري في "واس" بالمواد الاقتصادية التي تلبي اهتمامات المتلقين وتجعلهم متابعين للشأن السعودي على مدار الساعة، وتصنع مجالًا جديدًا من التفاعل مع الرسالة الإعلامية .

وسيعمل الحساب على تقديم المعلومة الدقيقة وفق آلية إخبارية منظمة تكفل - بمشيئة الله تعالى - صناعة محتوى احترافي يليق بما وصل إليه الإعلام السعودي من تطور في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وبدعم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وبمتابعة معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية "واس" الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين.
ويعزز حساب "واس" الاقتصادي حضور وكالة الأنباء السعودية في المشهد الإعلامي بشكل يُسهم في نقل منجزات الوطن إلى العالم ووضع المتابع محل الأحداث الاقتصادية والوطنية أولًا بأول في وقت بات فيه الإعلام من أهم الوسائل القادرة على إيجاد مناخ إيجابي كبير يسهم في تنمية المجتمع وتعزيز مشاركته في مختلف الجوانب المتعلقة بحياته اليومية مع قدرته على إبراز المكونات الحيوية المتمثلة في الإبداع والفكر، وإظهار الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة .

ويمكن متابعة حساب (واس) الاقتصادي عبر الرابط التالي: https://twitter.com/SPAeconomic

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