عقود خام برنت تتراجع لأدنى مستوى منذ 2002

تسليم يونيو المقبل يتداول عند 21.94 دولار للبرميل

تراجعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء، بنحو 14.2 في المائة "3.6 دولار" لتتداول عند 21.94 دولار للبرميل، هي الأدنى منذ 2002.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر مايو، بنحو 88 في المائة "33.1 دولار"، لكنه يبقى يتداول دون الصفر (-4.5 دولار للبرميل).