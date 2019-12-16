خادم الحرمين يستقبل رئيس قرغيزستان

أقام مأدبة غداء تكريماً للضيف والوفد المرافق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان.



كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.



وقد أجريت للرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.



بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.



كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.



عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، الوزراء، وكبار المسؤولين.



وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس جمهورية قرغيزستان.



وحضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، الأمير بندر بن سعود بن خالد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.