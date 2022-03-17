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"القصبي" يقف على وفرة المخزون الغذائي: الكميات ضخمة والوضع ممتاز وسنضرب بيدٍ من حديد

قال: الوضع التمويني ممتاز وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها.. واجب وطني

وقف وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم على وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات، وذلك في إطار جهود الوزارة في مراقبة الأسواق التجارية والتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد.

وشملت الجولة مجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق شمال الرياض للخضار والفواكه؛ للوقوف على وفرتها إلى جانب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها.

وطمأن "القصبي" عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا"، وقال: "الحمد لله هذا الوطن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققاً أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جداً"، مؤكداً أن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني.

وأضاف أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين: وقال: "سنضرب بيدٍ من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار".

وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات. ونفذت خلال الفترة الماضية جولات على أكثر من 4.000 "هايبر ماركت" في جميع مناطق المملكة، وأظهرت النتائج وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، وتوافر مخزون كافٍ، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بانسيابية عالية.

وزير التجارة وزير الإعلام الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفرة المخزون الغذائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يقف على وفرة المخزون الغذائي: الكميات ضخمة والوضع ممتاز وسنضرب بيدٍ من حديد
سبق

وقف وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم على وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات، وذلك في إطار جهود الوزارة في مراقبة الأسواق التجارية والتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد.

وشملت الجولة مجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق شمال الرياض للخضار والفواكه؛ للوقوف على وفرتها إلى جانب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها.

وطمأن "القصبي" عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا"، وقال: "الحمد لله هذا الوطن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققاً أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جداً"، مؤكداً أن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني.

وأضاف أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين: وقال: "سنضرب بيدٍ من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار".

وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات. ونفذت خلال الفترة الماضية جولات على أكثر من 4.000 "هايبر ماركت" في جميع مناطق المملكة، وأظهرت النتائج وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، وتوافر مخزون كافٍ، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بانسيابية عالية.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
03:47 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:40 PM

"القصبي" يقف على وفرة المخزون الغذائي: الكميات ضخمة والوضع ممتاز وسنضرب بيدٍ من حديد

قال: الوضع التمويني ممتاز وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها.. واجب وطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
17
15,131

وقف وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم على وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات، وذلك في إطار جهود الوزارة في مراقبة الأسواق التجارية والتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد.

وشملت الجولة مجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق شمال الرياض للخضار والفواكه؛ للوقوف على وفرتها إلى جانب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها.

وطمأن "القصبي" عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا"، وقال: "الحمد لله هذا الوطن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققاً أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جداً"، مؤكداً أن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني.

وأضاف أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين: وقال: "سنضرب بيدٍ من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار".

وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات. ونفذت خلال الفترة الماضية جولات على أكثر من 4.000 "هايبر ماركت" في جميع مناطق المملكة، وأظهرت النتائج وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، وتوافر مخزون كافٍ، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بانسيابية عالية.

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