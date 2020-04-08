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بحزمة من البرامج والمسلسلات القديمة.. إطلاق قناة "ذكريات" بتوجيه من القصبي

كمبادرة للترفيه عن المواطنين والمقيمين في منازلهم تواكب الشغف وتصنع الأحداث

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة "ذكريات" لعرض أعمال الماضي الجميل، كمبادرة للترفيه عن المواطنين والمقيمين في منازلهم، حيث ستبث القناة أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الزمن الماضي، التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينيات والتسعينيات إلى بداية الألفية.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون في بيان نشرته أن إطلاق قناة "ذكريات" يأتي بتوجيه من وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ استشعاراً منه بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد؛ لتشارك المواطنين والمقيمين والذين التزموا بالمكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء.

وقالت الهيئة في بيانها: "إيماناً منها بما نملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه، فقد خصصت هيئة الإذاعة والتلفزيون جزءاً كبيراً منه للمشاهدين في منازلهم؛ لتكون بادرة تجمع الأحبة، وتخفف من وطأة تبعات البقاء في المنزل؛ لقضاء أوقات مليئة بالذكريات وأمتع اللحظات.

وتحتفي قناة "ذكريات" الجديدة بإرثنا الكبير، وزمن الروائع الذي بدا أواخر السبعينيات وحتى بداية الألفية، حيث تستعرض أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الأمس التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينات والتسعينات إلى بداية الألفية وستعرض القناة مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية، التي كانت تواكب الشغف وتصنع الحدث، وساهمت في صناعة جيل لا زلنا نحنّ لإبداعاتهم.

وأضاف البيان أن قناة "ذكريات" إضاءة وفاء لزمن الوفاء، ولمحة امتنان لجيل صنع بدايات البث التلفزيوني السعودي والعربي، ومن خلاله وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه من الثراء في المحتوى وفي والثقافة.

ومن أهم الأعمال التي ستعرض على شاشة "ذكريات" في إطلالتها الأولى برنامج المسابقات الشهير "حروف"، الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وكان يمتاز بتنوع الأسئلة الثقافية بالإضافة إلى برنامج بنك المعلومات، الذي حقق شهرة، واسعة من خلال الكاريزما التي يتمتع بها مذيعه الراحل عمر الخطيب.

ومن الأعمال أيضاً "مسرح التلفزيون" الذي غنى على خشباته ألمع نجوم الفن والطرب في السعودية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكان أيقونة الفن، واكتشف الكثير من المواهب الشابة التي أصبحت فيما بعد نجوم وأساطير في، الفن والمسرح، بالإضافة إلى برنامج رواد ومواهب والكاميرا الخفية بأنواعها وبساطتها، وبرنامج الحصن الشهير.

ومن المسلسلات عودة عصويد وأصابع الزمن، وخزنة، وسحور على مائدة أشعب وجحا الضاحك الباكي وخلك معي وعائلة أبو رويشد والعولمة والديرة نت وخلف خلاف وأبو حمدان في رمضان، وحمود ومحيميد، ومسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان، وخارطة أم حمدان، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين سنين طويلة، كما سيتم تحضير برامج مخصصة لشهر رمضان الكريم؛ بحسب ما أورده بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون.

هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة ذكريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحزمة من البرامج والمسلسلات القديمة.. إطلاق قناة "ذكريات" بتوجيه من القصبي
سبق

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة "ذكريات" لعرض أعمال الماضي الجميل، كمبادرة للترفيه عن المواطنين والمقيمين في منازلهم، حيث ستبث القناة أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الزمن الماضي، التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينيات والتسعينيات إلى بداية الألفية.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون في بيان نشرته أن إطلاق قناة "ذكريات" يأتي بتوجيه من وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ استشعاراً منه بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد؛ لتشارك المواطنين والمقيمين والذين التزموا بالمكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء.

وقالت الهيئة في بيانها: "إيماناً منها بما نملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه، فقد خصصت هيئة الإذاعة والتلفزيون جزءاً كبيراً منه للمشاهدين في منازلهم؛ لتكون بادرة تجمع الأحبة، وتخفف من وطأة تبعات البقاء في المنزل؛ لقضاء أوقات مليئة بالذكريات وأمتع اللحظات.

وتحتفي قناة "ذكريات" الجديدة بإرثنا الكبير، وزمن الروائع الذي بدا أواخر السبعينيات وحتى بداية الألفية، حيث تستعرض أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الأمس التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينات والتسعينات إلى بداية الألفية وستعرض القناة مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية، التي كانت تواكب الشغف وتصنع الحدث، وساهمت في صناعة جيل لا زلنا نحنّ لإبداعاتهم.

وأضاف البيان أن قناة "ذكريات" إضاءة وفاء لزمن الوفاء، ولمحة امتنان لجيل صنع بدايات البث التلفزيوني السعودي والعربي، ومن خلاله وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه من الثراء في المحتوى وفي والثقافة.

ومن أهم الأعمال التي ستعرض على شاشة "ذكريات" في إطلالتها الأولى برنامج المسابقات الشهير "حروف"، الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وكان يمتاز بتنوع الأسئلة الثقافية بالإضافة إلى برنامج بنك المعلومات، الذي حقق شهرة، واسعة من خلال الكاريزما التي يتمتع بها مذيعه الراحل عمر الخطيب.

ومن الأعمال أيضاً "مسرح التلفزيون" الذي غنى على خشباته ألمع نجوم الفن والطرب في السعودية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكان أيقونة الفن، واكتشف الكثير من المواهب الشابة التي أصبحت فيما بعد نجوم وأساطير في، الفن والمسرح، بالإضافة إلى برنامج رواد ومواهب والكاميرا الخفية بأنواعها وبساطتها، وبرنامج الحصن الشهير.

ومن المسلسلات عودة عصويد وأصابع الزمن، وخزنة، وسحور على مائدة أشعب وجحا الضاحك الباكي وخلك معي وعائلة أبو رويشد والعولمة والديرة نت وخلف خلاف وأبو حمدان في رمضان، وحمود ومحيميد، ومسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان، وخارطة أم حمدان، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين سنين طويلة، كما سيتم تحضير برامج مخصصة لشهر رمضان الكريم؛ بحسب ما أورده بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:03 PM

بحزمة من البرامج والمسلسلات القديمة.. إطلاق قناة "ذكريات" بتوجيه من القصبي

كمبادرة للترفيه عن المواطنين والمقيمين في منازلهم تواكب الشغف وتصنع الأحداث

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عبدالرحمن السلماني - الرياض
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أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة "ذكريات" لعرض أعمال الماضي الجميل، كمبادرة للترفيه عن المواطنين والمقيمين في منازلهم، حيث ستبث القناة أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الزمن الماضي، التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينيات والتسعينيات إلى بداية الألفية.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون في بيان نشرته أن إطلاق قناة "ذكريات" يأتي بتوجيه من وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ استشعاراً منه بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فيروس كورونا المستجد؛ لتشارك المواطنين والمقيمين والذين التزموا بالمكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء.

وقالت الهيئة في بيانها: "إيماناً منها بما نملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه، فقد خصصت هيئة الإذاعة والتلفزيون جزءاً كبيراً منه للمشاهدين في منازلهم؛ لتكون بادرة تجمع الأحبة، وتخفف من وطأة تبعات البقاء في المنزل؛ لقضاء أوقات مليئة بالذكريات وأمتع اللحظات.

وتحتفي قناة "ذكريات" الجديدة بإرثنا الكبير، وزمن الروائع الذي بدا أواخر السبعينيات وحتى بداية الألفية، حيث تستعرض أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الأمس التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينات والتسعينات إلى بداية الألفية وستعرض القناة مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية، التي كانت تواكب الشغف وتصنع الحدث، وساهمت في صناعة جيل لا زلنا نحنّ لإبداعاتهم.

وأضاف البيان أن قناة "ذكريات" إضاءة وفاء لزمن الوفاء، ولمحة امتنان لجيل صنع بدايات البث التلفزيوني السعودي والعربي، ومن خلاله وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه من الثراء في المحتوى وفي والثقافة.

ومن أهم الأعمال التي ستعرض على شاشة "ذكريات" في إطلالتها الأولى برنامج المسابقات الشهير "حروف"، الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وكان يمتاز بتنوع الأسئلة الثقافية بالإضافة إلى برنامج بنك المعلومات، الذي حقق شهرة، واسعة من خلال الكاريزما التي يتمتع بها مذيعه الراحل عمر الخطيب.

ومن الأعمال أيضاً "مسرح التلفزيون" الذي غنى على خشباته ألمع نجوم الفن والطرب في السعودية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكان أيقونة الفن، واكتشف الكثير من المواهب الشابة التي أصبحت فيما بعد نجوم وأساطير في، الفن والمسرح، بالإضافة إلى برنامج رواد ومواهب والكاميرا الخفية بأنواعها وبساطتها، وبرنامج الحصن الشهير.

ومن المسلسلات عودة عصويد وأصابع الزمن، وخزنة، وسحور على مائدة أشعب وجحا الضاحك الباكي وخلك معي وعائلة أبو رويشد والعولمة والديرة نت وخلف خلاف وأبو حمدان في رمضان، وحمود ومحيميد، ومسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان، وخارطة أم حمدان، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين سنين طويلة، كما سيتم تحضير برامج مخصصة لشهر رمضان الكريم؛ بحسب ما أورده بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون.

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