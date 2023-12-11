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وزير النقل يزور الخطوط الحديدية بالدمام

التقى "الرميح" وعدداً من مسؤولي المؤسسة

قام وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. نبيل بن محمد العامودي اليوم بزيارة تفقدية لمقر المؤسسة بالدمام، والتقى برئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف د. رميح بن محمد الرميح وعدد من مسؤولي المؤسسة، حيث تم استعراض أبرز إنجازات المؤسسة وخططها التشغيلية الحالية والمستقبلية، ومشاريعها.

وتجول وزير النقل في مرافق ورش صيانة القاطرات والعربات واستمع إلى شرح مفصل من العاملين عن مراحل الصيانة المختلفة، وأعرب عن سعادته الكبيرة بما يقوم به أبناء الوطن من أعمال فنية وحرفية دقيقة لصيانة وتحديث القاطرات والعربات وكذلك قيادة القطارات حيث بلغت نسبة السعودة في المؤسسة ٩٥٪‏ .

وأكد وزير النقل أن الخطوط الحديدية عنصر رئيس من عناصر النقل العام في المملكة، حيث تقوم المؤسسة حالياً بتشغيل (٣٣) قطار ركاب وشحن يومياً، وتنقل حوالي أربعة الآف راكب، وحوالي ألفي حاوية نمطية، وأن خطط تخصيص هذا القطاع الحيوي واعدة ومحفزة للقطاع الخاص، وتفتح آفاقاً جديدة لجميع العاملين، وتخلق فرصا وظيفية جديدة لأبناء الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يزور الخطوط الحديدية بالدمام
سبق

قام وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. نبيل بن محمد العامودي اليوم بزيارة تفقدية لمقر المؤسسة بالدمام، والتقى برئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف د. رميح بن محمد الرميح وعدد من مسؤولي المؤسسة، حيث تم استعراض أبرز إنجازات المؤسسة وخططها التشغيلية الحالية والمستقبلية، ومشاريعها.

وتجول وزير النقل في مرافق ورش صيانة القاطرات والعربات واستمع إلى شرح مفصل من العاملين عن مراحل الصيانة المختلفة، وأعرب عن سعادته الكبيرة بما يقوم به أبناء الوطن من أعمال فنية وحرفية دقيقة لصيانة وتحديث القاطرات والعربات وكذلك قيادة القطارات حيث بلغت نسبة السعودة في المؤسسة ٩٥٪‏ .

وأكد وزير النقل أن الخطوط الحديدية عنصر رئيس من عناصر النقل العام في المملكة، حيث تقوم المؤسسة حالياً بتشغيل (٣٣) قطار ركاب وشحن يومياً، وتنقل حوالي أربعة الآف راكب، وحوالي ألفي حاوية نمطية، وأن خطط تخصيص هذا القطاع الحيوي واعدة ومحفزة للقطاع الخاص، وتفتح آفاقاً جديدة لجميع العاملين، وتخلق فرصا وظيفية جديدة لأبناء الوطن.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
06:26 PM

وزير النقل يزور الخطوط الحديدية بالدمام

التقى "الرميح" وعدداً من مسؤولي المؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. نبيل بن محمد العامودي اليوم بزيارة تفقدية لمقر المؤسسة بالدمام، والتقى برئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف د. رميح بن محمد الرميح وعدد من مسؤولي المؤسسة، حيث تم استعراض أبرز إنجازات المؤسسة وخططها التشغيلية الحالية والمستقبلية، ومشاريعها.

وتجول وزير النقل في مرافق ورش صيانة القاطرات والعربات واستمع إلى شرح مفصل من العاملين عن مراحل الصيانة المختلفة، وأعرب عن سعادته الكبيرة بما يقوم به أبناء الوطن من أعمال فنية وحرفية دقيقة لصيانة وتحديث القاطرات والعربات وكذلك قيادة القطارات حيث بلغت نسبة السعودة في المؤسسة ٩٥٪‏ .

وأكد وزير النقل أن الخطوط الحديدية عنصر رئيس من عناصر النقل العام في المملكة، حيث تقوم المؤسسة حالياً بتشغيل (٣٣) قطار ركاب وشحن يومياً، وتنقل حوالي أربعة الآف راكب، وحوالي ألفي حاوية نمطية، وأن خطط تخصيص هذا القطاع الحيوي واعدة ومحفزة للقطاع الخاص، وتفتح آفاقاً جديدة لجميع العاملين، وتخلق فرصا وظيفية جديدة لأبناء الوطن.

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