"وزارة الثقافة" تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز الخدمات الحكومية الذكية

بعد تسريع الإجراءات وتسهيلها عبر أنظمة تقنية مرتبطة بمعايير ضبط الجودة وقياس الأداء

فازت وزارة الثقافة والإعلام، بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية، بفئة "تميز الخدمات الحكومية الذكية"، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة دبي الإماراتية مؤخرا بالتزامن مع أعمال المؤتمر الرابع والعشرين لمؤتمر الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة واسعة من القيادات والخبراء في المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية وقطاعات الاعمال وتكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي.

تسلم الجائزة كل من: المستشار والمشرف العام على البوابة والخدمات الإلكترونية هاني الغفيلي، ومدير مركز الخدمات الإلكترونية بالوزارة معاذ المقبل، من القنصل العام الياباني أكيما أوميزاوا، ومدير عام مؤسسة داتاماتكس للاستشارات ورئيس اللجنة المنظمة علي الكمالي.

وجاء فوز وزارة الثقافة والإعلام بالجائزة، بفضل النقلة الكبيرة التي أحدثتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية المتكاملة، لتسريع الإجراءات وتسهيلها عبر أنظمة تقنية مرتبطة بمعايير ضبط الجودة وقياس الأداء.

كما تأتي الجائزة، تتويجاً للجهود التي بذلتها الوزارة وأسهمت في التطور الكبير في تقديم الخدمات الإلكترونية التي من بينها خدمة فسح الكتب إلكترونياً، بالإضافة لنظام إدارة الرخص الإعلامية في الوزارة الذي يتيح تقديم خدمة الرخص الإعلامية إلكترونياً للمواطنين، ونظام الإعلانات على صحيفة أم القرى، ونظام رفع المخالفات الإعلامية، ونظام المؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

وتقام الجائزة سنوياً تقديراً لأفضل إنجازات وممارسات التحول المؤسسي الذكي ومبادرات تطوير تنافسية الخدمات وتكريم قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية والقطاعات ذات الصلة وذلك استنادا إلى معايير المعهد في تكريم المؤسسات والشخصيات.