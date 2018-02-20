جمعية عناية تختتم حملة 6/ 6 للنظر بالمدارس وتكشف عدداً كبيراً من الحالات

للتأكد من سلامة النظر لدى طلاب الصفوف الأولية

اختتمت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) ممثلةً في إدارة التطوع حملة 6/ 6 لفحص النظر لدى طلاب الصفوف الأولية بمدارس التربية النموذجية والمدرسة الواحدة والستين (الصفوف الأولية- بنات). بمشاركة فريق "وثير" التطوعي، وبدعم من نادي دكتور البصريات الطلابي بجامعة الملك سعود، ونادي كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وقال المدير العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري أن حملة 6/ 6 تهدف إلى إجراء فحوص مبكرة على العين؛ للتأكد من سلامة النظر لدى طلاب الصفوف الأولية، مشيراً إلى أن الحملة حققت أهدافها، حيث تم الكشف على طالبات الصفوف الأولية بالمدارس المستهدفة، واتضح من خلال الفحص الطبي للعيون أن بعض الطالبات يعانين من مشاكل في الرؤية، لافتاً إلى أن الطاقم الطبي لجمعية "عناية" حرر تقارير طبية لأولياء أمورهم؛ لمتابعة حالاتهم بمستشفيات العيون؛ بهدف إجراء مزيد من الفحوص الطبية؛ للاطمئنان على صحة العين.

وأضاف "المطيري" أن جمعية "عناية" ستسعى إلى توسيع دائرة حملتها الوقائية في المدارس، وفق منظومة متكاملة تشتمل على توعية ووقاية طلاب المدارس من السلوكيات والعادات الصحية الخاطئة، وفق رؤية 2030 الهادفة إلى بناء جيل صحي وسليم.

ومن جانبه، قال مدير إدارة التطوع بالجمعية نواف بن سهاج العتيبي أن الحملة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لإدارة التطوع، حيث قدمت الحملة العديد من النصائح المهمة التي تسهم في تأمين بيئة آمنة وصحية للأطفال، وذلك بحثّ الآباء على مراقبة أبنائهم دون الخامسة، ومتابعتهم طبياً في حالة وجود مشاكل في الرؤية لديهم أو احمرار في العين، والإشراف كذلك على الأطفال أثناء اللعب وتعليمهم الأنشطة الآمنة، حيث إن التراشق بالحجارة والحصى أثناء اللعب قد يؤدي إلى إصابات خطيرة في العين، وكذلك تجنّب شراء الألعاب التي تقذف أجزاء صغيرة كالمسدس أو الأسهم مع القوس... إلخ.

وأضاف "العتيبي" أن الآباء أشادوا بالحملة، وشكروا الجمعية على برنامجها الوقائي والتوعوي؛ لحماية أبنائهم من التعرض لفقدان البصر نتيجة لأي سلوك خاطئ أو إهمال لهذه النعمة.