النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم حائل" تودع مكافآت العاملين في الفصل الصيفي قبل نهايته بيوم

"الثويني" وجّه بصرفها قبل إجازة العيد تقديراً لجهودهم

تفاجأ اليوم العاملون والعاملات في الفصل الصيفي "بنين وبنات" للعام الدراسي 1439-1440هـ بمنطقة حائل، بإيداع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الاثنين 4 ذي الحجة 1440هـ، مكافآتهم قبل انتهاء عملهم المقرر لهم مساء هذا اليوم.

وكان العاملون والعاملات استبعدوا أن يتم دفع مستحقاتهم قبل أقل من شهرين كحد أدنى؛ لظنهم بتأخر الإجراءات في ذلك كالعادة.
وكان المدير العام للتعليم في منطقة حائل، يوسف بن محمد الثويني، قد وجّه بأن يتم إيداع مستحقات العاملين والعاملات قبل عيد الأضحى المبارك، حتى وإن تطلب ذلك عمل اللجنة المختصة في إجازة العيد، وذلك تقديراً منه لهم بتفرغهم خلال الإجازة لتعليم أبناء وبنات منطقة حائل المستفيدين من الفصل الصيفي.

واستحسن العاملون والعاملات هذه الطريقة التي انتهجتها ولأول مرّة تعليم حائل، في إيداع المستحقات، موجهين شكرهم وتقديرهم لـ"الثويني" على حرصه ومتابعته.
وقد أودعت الإدارة، اليوم، أكثر من أربعة ملايين ريال، مكافأة للعاملين في الفصل الصيفي "بنين وبنات" للعام الدراسي 1439-1440هـ، بعد أن بدأت الدراسة من 7 شوّال 1440هـ، وحتى 4 ذي الحجة 1440هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم حائل" تودع مكافآت العاملين في الفصل الصيفي قبل نهايته بيوم
سبق

تفاجأ اليوم العاملون والعاملات في الفصل الصيفي "بنين وبنات" للعام الدراسي 1439-1440هـ بمنطقة حائل، بإيداع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الاثنين 4 ذي الحجة 1440هـ، مكافآتهم قبل انتهاء عملهم المقرر لهم مساء هذا اليوم.

وكان العاملون والعاملات استبعدوا أن يتم دفع مستحقاتهم قبل أقل من شهرين كحد أدنى؛ لظنهم بتأخر الإجراءات في ذلك كالعادة.
وكان المدير العام للتعليم في منطقة حائل، يوسف بن محمد الثويني، قد وجّه بأن يتم إيداع مستحقات العاملين والعاملات قبل عيد الأضحى المبارك، حتى وإن تطلب ذلك عمل اللجنة المختصة في إجازة العيد، وذلك تقديراً منه لهم بتفرغهم خلال الإجازة لتعليم أبناء وبنات منطقة حائل المستفيدين من الفصل الصيفي.

واستحسن العاملون والعاملات هذه الطريقة التي انتهجتها ولأول مرّة تعليم حائل، في إيداع المستحقات، موجهين شكرهم وتقديرهم لـ"الثويني" على حرصه ومتابعته.
وقد أودعت الإدارة، اليوم، أكثر من أربعة ملايين ريال، مكافأة للعاملين في الفصل الصيفي "بنين وبنات" للعام الدراسي 1439-1440هـ، بعد أن بدأت الدراسة من 7 شوّال 1440هـ، وحتى 4 ذي الحجة 1440هـ.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
07:46 PM

"تعليم حائل" تودع مكافآت العاملين في الفصل الصيفي قبل نهايته بيوم

"الثويني" وجّه بصرفها قبل إجازة العيد تقديراً لجهودهم

A A A
خالد السليمي - حائل
3
407

تفاجأ اليوم العاملون والعاملات في الفصل الصيفي "بنين وبنات" للعام الدراسي 1439-1440هـ بمنطقة حائل، بإيداع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الاثنين 4 ذي الحجة 1440هـ، مكافآتهم قبل انتهاء عملهم المقرر لهم مساء هذا اليوم.

وكان العاملون والعاملات استبعدوا أن يتم دفع مستحقاتهم قبل أقل من شهرين كحد أدنى؛ لظنهم بتأخر الإجراءات في ذلك كالعادة.
وكان المدير العام للتعليم في منطقة حائل، يوسف بن محمد الثويني، قد وجّه بأن يتم إيداع مستحقات العاملين والعاملات قبل عيد الأضحى المبارك، حتى وإن تطلب ذلك عمل اللجنة المختصة في إجازة العيد، وذلك تقديراً منه لهم بتفرغهم خلال الإجازة لتعليم أبناء وبنات منطقة حائل المستفيدين من الفصل الصيفي.

واستحسن العاملون والعاملات هذه الطريقة التي انتهجتها ولأول مرّة تعليم حائل، في إيداع المستحقات، موجهين شكرهم وتقديرهم لـ"الثويني" على حرصه ومتابعته.
وقد أودعت الإدارة، اليوم، أكثر من أربعة ملايين ريال، مكافأة للعاملين في الفصل الصيفي "بنين وبنات" للعام الدراسي 1439-1440هـ، بعد أن بدأت الدراسة من 7 شوّال 1440هـ، وحتى 4 ذي الحجة 1440هـ.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,520
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,559
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,607

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة