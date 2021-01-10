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دخل للطوارئ يشتكي ورمًا بالبطن.. استئصال أمعاء بطول 2.5 م من ستيني بمكة

كان يعاني اختناقًا بالجزء المصاب وغرغرينا.. وتدخلٌ من جراحة مستشفى المؤسس

استأصل قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أمعاءً لمريض ستيني يبلغ طولها 2.5 م بسبب غرغرينا نتيجة اختناق الجزء المصاب؛ وذلك باستخدام الأدوات الحديثة مع إصلاح للفتق الإربي للجهة اليمنى الذي كان يعاني منه مدة طويلة وبحجم كبير.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وقائد الفريق الطبي الدكتور عبداللطيف برناوي، أن المريض قدِم لقسم الطوارئ، وكان يعاني من إعياء شديد وورم في البطن وكيس الصفن مع آلام شديدة وعدم القدرة على التبرز وإخراج الغازات من ثلاثة أيام من قدومه لقسم الطوارئ.

وأضاف: "بعد الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة والأشعة، اتضح وجود اختناق للأمعاء لفتق إربي للجهة اليمني مع نزوله لكيس الصفن؛ مما استلزم إجراء العملية اللازمة، واتضح وجود غرغرينا للأمعاء بطول ٢.٥م؛ حيث تم استئصال الجزء المتضرر من الأمعاء وإعادة بناء توصيل الأمعاء مرة أخرى مع إصلاح الفتق الاربي الأيمن المسبب للمرض.

وبيّن "برناوي"، أن العملية تمت بمشاركة أخصائي أول في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية ونقل وزراعة الكبد الدكتور فيصل عبدالفتاح، والمساعدة من الأطباء المقيمين في الجراحة العامة الدكتورة: (وعد جميل، والدكتور خالد سندي، والدكتور سعود الثبيتي)، واستغرقت العملية ثلاث ساعات، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وزال التورم بالكامل وخرج المريض وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن قسم الجراحة العامة بالمستشفى يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي تسعى دائمًا لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

الفريق الطبي مستشفى الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دخل للطوارئ يشتكي ورمًا بالبطن.. استئصال أمعاء بطول 2.5 م من ستيني بمكة
سبق

استأصل قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أمعاءً لمريض ستيني يبلغ طولها 2.5 م بسبب غرغرينا نتيجة اختناق الجزء المصاب؛ وذلك باستخدام الأدوات الحديثة مع إصلاح للفتق الإربي للجهة اليمنى الذي كان يعاني منه مدة طويلة وبحجم كبير.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وقائد الفريق الطبي الدكتور عبداللطيف برناوي، أن المريض قدِم لقسم الطوارئ، وكان يعاني من إعياء شديد وورم في البطن وكيس الصفن مع آلام شديدة وعدم القدرة على التبرز وإخراج الغازات من ثلاثة أيام من قدومه لقسم الطوارئ.

وأضاف: "بعد الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة والأشعة، اتضح وجود اختناق للأمعاء لفتق إربي للجهة اليمني مع نزوله لكيس الصفن؛ مما استلزم إجراء العملية اللازمة، واتضح وجود غرغرينا للأمعاء بطول ٢.٥م؛ حيث تم استئصال الجزء المتضرر من الأمعاء وإعادة بناء توصيل الأمعاء مرة أخرى مع إصلاح الفتق الاربي الأيمن المسبب للمرض.

وبيّن "برناوي"، أن العملية تمت بمشاركة أخصائي أول في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية ونقل وزراعة الكبد الدكتور فيصل عبدالفتاح، والمساعدة من الأطباء المقيمين في الجراحة العامة الدكتورة: (وعد جميل، والدكتور خالد سندي، والدكتور سعود الثبيتي)، واستغرقت العملية ثلاث ساعات، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وزال التورم بالكامل وخرج المريض وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن قسم الجراحة العامة بالمستشفى يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي تسعى دائمًا لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:59 AM

دخل للطوارئ يشتكي ورمًا بالبطن.. استئصال أمعاء بطول 2.5 م من ستيني بمكة

كان يعاني اختناقًا بالجزء المصاب وغرغرينا.. وتدخلٌ من جراحة مستشفى المؤسس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استأصل قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أمعاءً لمريض ستيني يبلغ طولها 2.5 م بسبب غرغرينا نتيجة اختناق الجزء المصاب؛ وذلك باستخدام الأدوات الحديثة مع إصلاح للفتق الإربي للجهة اليمنى الذي كان يعاني منه مدة طويلة وبحجم كبير.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وقائد الفريق الطبي الدكتور عبداللطيف برناوي، أن المريض قدِم لقسم الطوارئ، وكان يعاني من إعياء شديد وورم في البطن وكيس الصفن مع آلام شديدة وعدم القدرة على التبرز وإخراج الغازات من ثلاثة أيام من قدومه لقسم الطوارئ.

وأضاف: "بعد الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة والأشعة، اتضح وجود اختناق للأمعاء لفتق إربي للجهة اليمني مع نزوله لكيس الصفن؛ مما استلزم إجراء العملية اللازمة، واتضح وجود غرغرينا للأمعاء بطول ٢.٥م؛ حيث تم استئصال الجزء المتضرر من الأمعاء وإعادة بناء توصيل الأمعاء مرة أخرى مع إصلاح الفتق الاربي الأيمن المسبب للمرض.

وبيّن "برناوي"، أن العملية تمت بمشاركة أخصائي أول في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية ونقل وزراعة الكبد الدكتور فيصل عبدالفتاح، والمساعدة من الأطباء المقيمين في الجراحة العامة الدكتورة: (وعد جميل، والدكتور خالد سندي، والدكتور سعود الثبيتي)، واستغرقت العملية ثلاث ساعات، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وزال التورم بالكامل وخرج المريض وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن قسم الجراحة العامة بالمستشفى يُعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي تسعى دائمًا لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

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