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"مسك العالمي": عالم السيارات الكهربائية قادم.. واستعداد الجميع له ضروري

رئيس التصميم بشركة أمريكية يدعو الحكومات إلى سنّ التشريعات اللازمة

ناقش منتدى مسك العالمي، خلال يومه الثالث، سبل تطوير قطاع النقل، ومستقبل السيارات ذاتية القيادة في العالم، وشدد على ضرورة استعداد الحكومات والأفراد له.

ودعا نائب رئيس قسم التصميم في شركة lucid motors الأمريكية "ديريك جنكينز"، خلال جلسة حوارية بعنوان "مستقبل التنقل.. ما لا يمكن توقعه"، إلى الاستعداد لمستقبل السيارات ذاتية القيادة، الذي سيأتي خلال 15 عاماً، وفق تقديره.

وقال: نموذج الأعمال التجارية يتغير، ففي الهند على سبيل المثال انخفضت نسبة ملكية السيارات إلى 50%، وفي الولايات المتحدة أصبح الكثيرون يتنقلون عبر النقل العام.

وأضاف: يجب أن يعيش الشباب المستقبل القريب والبعيد في عقولهم وأذهانهم، وأن يتنبهوا لما سيحدث، وتوقع الخدمات التي ستقدمها السيارات ذاتية القيادة، وأشكالها التي ستتغير سواء من الداخل أو الخارج، واستخداماتها.

وفيما يتعلق بدور الحكومات المنوط بها الاستعداد لمجتمع السيارات الكهربائية، قال "جنكيز": يجب على الحكومات سن التشريعات التي تتماشى مع السيارات ذاتية القيادة على سبيل المثال كيف ستصفّ، أين يتم تنظيفها، كيفية تخزينها، هل تستبدل البطاريات أم تشحن، إضافة إلى الكثير من الأمور المتعلقة بالبنية التحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ودعا إلى استعداد الجميع لمستقبل التنقل بمركبات من دون سائق، وخاصة الحكومات والمؤسسات وتنظيم الأمور اللوجستية والتنظيمية على مستوى بيئي وحضاري كبير.

وألمح إلى منظومة العمل المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة في المستقبل بشكل عام، متسائلاً عما إذا كانت ستدار من قبل القطاع الخاص وستدعمها الحكومة، إلى جانب أمور لوجستية كثيرة مهمة.

وأكد أن الحافز الحقيقي في السيارات ذاتية القيادة، كونها ستسهم في حل الكثير من المشاكل والأزمات المتعلقة بالازدحام المروري، ووفيات الحوادث.

بدوره، قال بولكيت سريفاستافا من الهند: السيارات الكهربائية والطاقة الكهربائية هي السبيل الأمثل لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش ولمدّة أطول.

منتدى مسك العالمي مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك العالمي": عالم السيارات الكهربائية قادم.. واستعداد الجميع له ضروري
سبق

ناقش منتدى مسك العالمي، خلال يومه الثالث، سبل تطوير قطاع النقل، ومستقبل السيارات ذاتية القيادة في العالم، وشدد على ضرورة استعداد الحكومات والأفراد له.

ودعا نائب رئيس قسم التصميم في شركة lucid motors الأمريكية "ديريك جنكينز"، خلال جلسة حوارية بعنوان "مستقبل التنقل.. ما لا يمكن توقعه"، إلى الاستعداد لمستقبل السيارات ذاتية القيادة، الذي سيأتي خلال 15 عاماً، وفق تقديره.

وقال: نموذج الأعمال التجارية يتغير، ففي الهند على سبيل المثال انخفضت نسبة ملكية السيارات إلى 50%، وفي الولايات المتحدة أصبح الكثيرون يتنقلون عبر النقل العام.

وأضاف: يجب أن يعيش الشباب المستقبل القريب والبعيد في عقولهم وأذهانهم، وأن يتنبهوا لما سيحدث، وتوقع الخدمات التي ستقدمها السيارات ذاتية القيادة، وأشكالها التي ستتغير سواء من الداخل أو الخارج، واستخداماتها.

وفيما يتعلق بدور الحكومات المنوط بها الاستعداد لمجتمع السيارات الكهربائية، قال "جنكيز": يجب على الحكومات سن التشريعات التي تتماشى مع السيارات ذاتية القيادة على سبيل المثال كيف ستصفّ، أين يتم تنظيفها، كيفية تخزينها، هل تستبدل البطاريات أم تشحن، إضافة إلى الكثير من الأمور المتعلقة بالبنية التحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ودعا إلى استعداد الجميع لمستقبل التنقل بمركبات من دون سائق، وخاصة الحكومات والمؤسسات وتنظيم الأمور اللوجستية والتنظيمية على مستوى بيئي وحضاري كبير.

وألمح إلى منظومة العمل المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة في المستقبل بشكل عام، متسائلاً عما إذا كانت ستدار من قبل القطاع الخاص وستدعمها الحكومة، إلى جانب أمور لوجستية كثيرة مهمة.

وأكد أن الحافز الحقيقي في السيارات ذاتية القيادة، كونها ستسهم في حل الكثير من المشاكل والأزمات المتعلقة بالازدحام المروري، ووفيات الحوادث.

بدوره، قال بولكيت سريفاستافا من الهند: السيارات الكهربائية والطاقة الكهربائية هي السبيل الأمثل لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش ولمدّة أطول.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
04:14 PM

"مسك العالمي": عالم السيارات الكهربائية قادم.. واستعداد الجميع له ضروري

رئيس التصميم بشركة أمريكية يدعو الحكومات إلى سنّ التشريعات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش منتدى مسك العالمي، خلال يومه الثالث، سبل تطوير قطاع النقل، ومستقبل السيارات ذاتية القيادة في العالم، وشدد على ضرورة استعداد الحكومات والأفراد له.

ودعا نائب رئيس قسم التصميم في شركة lucid motors الأمريكية "ديريك جنكينز"، خلال جلسة حوارية بعنوان "مستقبل التنقل.. ما لا يمكن توقعه"، إلى الاستعداد لمستقبل السيارات ذاتية القيادة، الذي سيأتي خلال 15 عاماً، وفق تقديره.

وقال: نموذج الأعمال التجارية يتغير، ففي الهند على سبيل المثال انخفضت نسبة ملكية السيارات إلى 50%، وفي الولايات المتحدة أصبح الكثيرون يتنقلون عبر النقل العام.

وأضاف: يجب أن يعيش الشباب المستقبل القريب والبعيد في عقولهم وأذهانهم، وأن يتنبهوا لما سيحدث، وتوقع الخدمات التي ستقدمها السيارات ذاتية القيادة، وأشكالها التي ستتغير سواء من الداخل أو الخارج، واستخداماتها.

وفيما يتعلق بدور الحكومات المنوط بها الاستعداد لمجتمع السيارات الكهربائية، قال "جنكيز": يجب على الحكومات سن التشريعات التي تتماشى مع السيارات ذاتية القيادة على سبيل المثال كيف ستصفّ، أين يتم تنظيفها، كيفية تخزينها، هل تستبدل البطاريات أم تشحن، إضافة إلى الكثير من الأمور المتعلقة بالبنية التحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ودعا إلى استعداد الجميع لمستقبل التنقل بمركبات من دون سائق، وخاصة الحكومات والمؤسسات وتنظيم الأمور اللوجستية والتنظيمية على مستوى بيئي وحضاري كبير.

وألمح إلى منظومة العمل المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة في المستقبل بشكل عام، متسائلاً عما إذا كانت ستدار من قبل القطاع الخاص وستدعمها الحكومة، إلى جانب أمور لوجستية كثيرة مهمة.

وأكد أن الحافز الحقيقي في السيارات ذاتية القيادة، كونها ستسهم في حل الكثير من المشاكل والأزمات المتعلقة بالازدحام المروري، ووفيات الحوادث.

بدوره، قال بولكيت سريفاستافا من الهند: السيارات الكهربائية والطاقة الكهربائية هي السبيل الأمثل لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش ولمدّة أطول.

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