تضامناً مع حملة "كلنا مسؤول".. نادي الوحدة يغير شعاره
قام نادي الوحدة بتغيير شعار النادي تضامناً مع حملة "كلنا مسؤول "والتي أطلقها مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من أجل التصدي لفايروس كورونا.
وقد أضاف نادي الوحدة إلى شعاره "كمامة" تم وضعها على رسمة "التنين" الأسود.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الشعار الجديد على موقعه في "تويتر " مرفقاً بها عبارتي " خلك في البيت، وكلنا مسؤول".
ويأتي تغيير الشعار تضامناً مع الحملة التي تهدف إلى تنسيق جهود التوعية المقدمة من الجهات الحكومية في مواجهة كورونا من خلال العمل على توحيد رسالتها الإعلامية.
الوحدة
كلنا مسؤول
وزارة الإعلام
فيروس كورونا الجديد
تضامناً مع حملة "كلنا مسؤول".. نادي الوحدة يغير شعاره
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-22
قام نادي الوحدة بتغيير شعار النادي تضامناً مع حملة "كلنا مسؤول "والتي أطلقها مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من أجل التصدي لفايروس كورونا.
وقد أضاف نادي الوحدة إلى شعاره "كمامة" تم وضعها على رسمة "التنين" الأسود.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الشعار الجديد على موقعه في "تويتر " مرفقاً بها عبارتي " خلك في البيت، وكلنا مسؤول".
ويأتي تغيير الشعار تضامناً مع الحملة التي تهدف إلى تنسيق جهود التوعية المقدمة من الجهات الحكومية في مواجهة كورونا من خلال العمل على توحيد رسالتها الإعلامية.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:26 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:00 PM
تضامناً مع حملة "كلنا مسؤول".. نادي الوحدة يغير شعاره
قام نادي الوحدة بتغيير شعار النادي تضامناً مع حملة "كلنا مسؤول "والتي أطلقها مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من أجل التصدي لفايروس كورونا.
وقد أضاف نادي الوحدة إلى شعاره "كمامة" تم وضعها على رسمة "التنين" الأسود.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الشعار الجديد على موقعه في "تويتر " مرفقاً بها عبارتي " خلك في البيت، وكلنا مسؤول".
ويأتي تغيير الشعار تضامناً مع الحملة التي تهدف إلى تنسيق جهود التوعية المقدمة من الجهات الحكومية في مواجهة كورونا من خلال العمل على توحيد رسالتها الإعلامية.