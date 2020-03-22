تضامناً مع حملة "كلنا مسؤول".. نادي الوحدة يغير شعاره

قام نادي الوحدة بتغيير شعار النادي تضامناً مع حملة "كلنا مسؤول "والتي أطلقها مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من أجل التصدي لفايروس كورونا.

وقد أضاف نادي الوحدة إلى شعاره "كمامة" تم وضعها على رسمة "التنين" الأسود.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الشعار الجديد على موقعه في "تويتر " مرفقاً بها عبارتي " خلك في البيت، وكلنا مسؤول".

ويأتي تغيير الشعار تضامناً مع الحملة التي تهدف إلى تنسيق جهود التوعية المقدمة من الجهات الحكومية في مواجهة كورونا من خلال العمل على توحيد رسالتها الإعلامية.

