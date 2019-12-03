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النفط يرتفع.. سعرمزيج برنت 61.06 دولارًا للبرميل

بشكل هامشي في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا مع متابعة التوترات التجارية، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع "أوبك" وحلفائها هذا الأسبوع، والذي سيحدد مسار تخفيضات الإنتاج في العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة طفيفة 0.23% إلى 61.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ لتواصل ارتفاعها بعد صعودها أمس عند 60.92 دولارًا.

ووفق ما نقلته "رويترز"، صعدت عقود الخام الأمريكي هامشيًّا 0.3% أو بمقدار 19 سنتًا عند 56.15 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها الاثنين 1.4% إلى 55.96 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرج"، انخفض إنتاج دول "أوبك" بمقدار 110 آلاف برميل يوميًّا خلال نوفمبر، بقيادة أنجولا.

واقترحت الولايات المتحدة فرض ضريبة على منتجات فرنسية بقيمة حوالى 2.4 مليار دولار، ردًّا على ضريبة على العائدات الرقمية التي أثّرت على شركات تقنية أمريكية كبرى من بينها "جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون".

النفط أسعار النفط أوبك

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع.. سعرمزيج برنت 61.06 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا مع متابعة التوترات التجارية، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع "أوبك" وحلفائها هذا الأسبوع، والذي سيحدد مسار تخفيضات الإنتاج في العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة طفيفة 0.23% إلى 61.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ لتواصل ارتفاعها بعد صعودها أمس عند 60.92 دولارًا.

ووفق ما نقلته "رويترز"، صعدت عقود الخام الأمريكي هامشيًّا 0.3% أو بمقدار 19 سنتًا عند 56.15 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها الاثنين 1.4% إلى 55.96 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرج"، انخفض إنتاج دول "أوبك" بمقدار 110 آلاف برميل يوميًّا خلال نوفمبر، بقيادة أنجولا.

واقترحت الولايات المتحدة فرض ضريبة على منتجات فرنسية بقيمة حوالى 2.4 مليار دولار، ردًّا على ضريبة على العائدات الرقمية التي أثّرت على شركات تقنية أمريكية كبرى من بينها "جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون".

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:50 AM

النفط يرتفع.. سعرمزيج برنت 61.06 دولارًا للبرميل

بشكل هامشي في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع "أوبك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا مع متابعة التوترات التجارية، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع "أوبك" وحلفائها هذا الأسبوع، والذي سيحدد مسار تخفيضات الإنتاج في العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة طفيفة 0.23% إلى 61.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ لتواصل ارتفاعها بعد صعودها أمس عند 60.92 دولارًا.

ووفق ما نقلته "رويترز"، صعدت عقود الخام الأمريكي هامشيًّا 0.3% أو بمقدار 19 سنتًا عند 56.15 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها الاثنين 1.4% إلى 55.96 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرج"، انخفض إنتاج دول "أوبك" بمقدار 110 آلاف برميل يوميًّا خلال نوفمبر، بقيادة أنجولا.

واقترحت الولايات المتحدة فرض ضريبة على منتجات فرنسية بقيمة حوالى 2.4 مليار دولار، ردًّا على ضريبة على العائدات الرقمية التي أثّرت على شركات تقنية أمريكية كبرى من بينها "جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون".

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