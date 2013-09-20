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مواطن يتكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد هروب العامل المتستر عليه

وقع مواطن ضحية نصب واحتيال نتيجة تساهله في التستر التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه، بعد أن اقترح عليه العامل فتح مؤسسة تجارية، ويتولى "العامل" الإشراف الكامل على المنشأة، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستر.

المقيم المتستر عليه بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن طلب من المواطن نقل خدماته إلى منشأة أخرى، ولثقته المفرطة بالمتستر عليه قام المواطن بنقل خدماته سريعاً دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئاً.

المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، إذا تلقى المواطن مطالبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي أربعة ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر اكتشف أنه قد غادر المملكة منذ مدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يتكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد هروب العامل المتستر عليه
سبق

وقع مواطن ضحية نصب واحتيال نتيجة تساهله في التستر التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه، بعد أن اقترح عليه العامل فتح مؤسسة تجارية، ويتولى "العامل" الإشراف الكامل على المنشأة، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستر.

المقيم المتستر عليه بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن طلب من المواطن نقل خدماته إلى منشأة أخرى، ولثقته المفرطة بالمتستر عليه قام المواطن بنقل خدماته سريعاً دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئاً.

المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، إذا تلقى المواطن مطالبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي أربعة ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر اكتشف أنه قد غادر المملكة منذ مدة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:35 PM

مواطن يتكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد هروب العامل المتستر عليه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
9,672

وقع مواطن ضحية نصب واحتيال نتيجة تساهله في التستر التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه، بعد أن اقترح عليه العامل فتح مؤسسة تجارية، ويتولى "العامل" الإشراف الكامل على المنشأة، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستر.

المقيم المتستر عليه بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن طلب من المواطن نقل خدماته إلى منشأة أخرى، ولثقته المفرطة بالمتستر عليه قام المواطن بنقل خدماته سريعاً دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئاً.

المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، إذا تلقى المواطن مطالبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي أربعة ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر اكتشف أنه قد غادر المملكة منذ مدة.

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