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رئيس وزراء اليابان: قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة

قال: هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي: إن قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة، وأكد "شينزو آبي" أن هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي ويجب مواجهتها.


جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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رئيس وزراء اليابان: قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة
سبق

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي: إن قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة، وأكد "شينزو آبي" أن هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي ويجب مواجهتها.


جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:19 AM

رئيس وزراء اليابان: قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة

قال: هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي: إن قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة، وأكد "شينزو آبي" أن هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي ويجب مواجهتها.


جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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