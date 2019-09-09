"بر العارضة" تسلّم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحداتهم السكنية

ضمن شراكة مجتمعية مع "الوزارة" في مبادرة الإسكان التنموي

سلّم رئيس لجنة السكن بجمعية البر بالعارضة خالد الجابري؛ أمس الأول، مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموي.

وتغطي الدفعة الأولى من خطة التسليم احتياج الأسر المستفيدة وبلغ عددها ثماني وحدات سكنية في محافظة أبو عريش، ووحدة سكنية في جيزان.

وقال الجابري؛ إن ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء سخرت معه جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية الذين خُصصت لهم مبادرات معينة للتحول من الرعوية للتنموية، وكلنا ثقة بأنهم سيتفاعلون إيجاباً مع هذه البرامج.

وأضاف، نرى اليوم إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان، والقطاع الثالث ممثلاً بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجاً وفق معايير واضحة وحوكمة فاعلة.

يُذكر أن الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر.

وأبرمت الوزارة اتفاقيات شراكة مع جمعيات أهلية منتشرة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها تتولى الجمعيات بموجب الشراكة عديداً من المهام يأتي من ضمنها دراسة الحالات والرفع بالحالات المستحقة للإسكان التنموي والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية التي يتم توفيرها من الإسكان التنموي للأسر بسبب طبيعة واحتياج كل أسرة.