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مدير تعليم سراة عبيدة يطلع على سير العمل بمراكز الدعم الصيفية

في ابتدائية الفاروق "بنين" ونظيرتها بالبوطة "بنات"

تفقد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي مركزيّ الدعم التعليمي الصيفي في ابتدائية الفاروق " بنين" وابتدائية البوطة " بنات "، للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز عبر منصة مدرستي.

واستمع " العلكمي " لشرح مفصل من مديري هذه المراكز عما يقدم للطلاب والطالبات؛ حيث اطلع على الجهود المبذولة في قياس مهارات الطلاب الأساسية في المواد المستهدفة بعمليات التقويم وتنميتها وتطويرها، مقدمًا شكره لفرق العمل بهذه المراكز التي تقوم على المتابعة وفق خطة عمل مراكز الدعم للارتقاء بمستويات الطلاب التعليمية.

وذكر مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم لدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة للمجتمع.

وبين العلكمي أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية تُركز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا، بالتنسيق مع إدارة المركز وفق تنظيم يضمن تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

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مدير تعليم سراة عبيدة يطلع على سير العمل بمراكز الدعم الصيفية
سبق

تفقد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي مركزيّ الدعم التعليمي الصيفي في ابتدائية الفاروق " بنين" وابتدائية البوطة " بنات "، للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز عبر منصة مدرستي.

واستمع " العلكمي " لشرح مفصل من مديري هذه المراكز عما يقدم للطلاب والطالبات؛ حيث اطلع على الجهود المبذولة في قياس مهارات الطلاب الأساسية في المواد المستهدفة بعمليات التقويم وتنميتها وتطويرها، مقدمًا شكره لفرق العمل بهذه المراكز التي تقوم على المتابعة وفق خطة عمل مراكز الدعم للارتقاء بمستويات الطلاب التعليمية.

وذكر مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم لدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة للمجتمع.

وبين العلكمي أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية تُركز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا، بالتنسيق مع إدارة المركز وفق تنظيم يضمن تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
04:44 PM

مدير تعليم سراة عبيدة يطلع على سير العمل بمراكز الدعم الصيفية

في ابتدائية الفاروق "بنين" ونظيرتها بالبوطة "بنات"

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علي حفول - سراة عبيدة
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تفقد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي مركزيّ الدعم التعليمي الصيفي في ابتدائية الفاروق " بنين" وابتدائية البوطة " بنات "، للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز عبر منصة مدرستي.

واستمع " العلكمي " لشرح مفصل من مديري هذه المراكز عما يقدم للطلاب والطالبات؛ حيث اطلع على الجهود المبذولة في قياس مهارات الطلاب الأساسية في المواد المستهدفة بعمليات التقويم وتنميتها وتطويرها، مقدمًا شكره لفرق العمل بهذه المراكز التي تقوم على المتابعة وفق خطة عمل مراكز الدعم للارتقاء بمستويات الطلاب التعليمية.

وذكر مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم لدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة للمجتمع.

وبين العلكمي أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية تُركز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا، بالتنسيق مع إدارة المركز وفق تنظيم يضمن تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

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