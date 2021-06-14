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عدة مشاريع تنموية.. أمير الشرقية يطّلع على مبادرة "خير الخبر" 2025

تشتمل على هوية جديدة ومراكز تسوق ومدن ترفيه وتوفر فرصاً وظيفية

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم رجل الأعمال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان والذي قدم عرضاً له عن مبادرة "خير الخبر" والتي تمتد إلى العام 2025 بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتشتمل المبادرة إطلاق هوية جديدة لمدينة الخبر إضافة إلى عدة مشاريع تنموية وسياحية وترفيهية تسهم في دعم السياحة في المنطقة وخلق فرص وظيفية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأكد أمير المنطقة أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره في دفع عجلة التنمية في المنطقة، من خلال المشاريع التنموية التي تسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى جعلها ثرية بالخيارات السياحية والتجارية وخلق التنافس بين القطاعات المختلفة لخدمة الوطن وأبنائه.

وأوضح "الفوزان" أن هذه المبادرة تشتمل على عدد من المشاريع مجمعات تجارية وفنادق راقية ومدن ترفيهية ومسطحات خضراء ستجعل الخبر أجمل وتأتي ضمن مبادرات "برنامج الفوزان لخدمة المجتمع" وتنطلق من أهمية الشراكة المتوازنة، والتكامل بين القطاعَين الحكومي والخاص

وأكد "الفوزان" أن مبادرة (خبر الخير) ستكون نموذجاً يُحْتذى به في القطاع الخاص وبدورنا الوطني كشركاء في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتقديم أحدث الحلول العصرية والمستدامة لرفع مستوى جودة الحياة في الوطن، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة والعمل، ومواكبةً رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدة مشاريع تنموية.. أمير الشرقية يطّلع على مبادرة "خير الخبر" 2025
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم رجل الأعمال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان والذي قدم عرضاً له عن مبادرة "خير الخبر" والتي تمتد إلى العام 2025 بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتشتمل المبادرة إطلاق هوية جديدة لمدينة الخبر إضافة إلى عدة مشاريع تنموية وسياحية وترفيهية تسهم في دعم السياحة في المنطقة وخلق فرص وظيفية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأكد أمير المنطقة أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره في دفع عجلة التنمية في المنطقة، من خلال المشاريع التنموية التي تسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى جعلها ثرية بالخيارات السياحية والتجارية وخلق التنافس بين القطاعات المختلفة لخدمة الوطن وأبنائه.

وأوضح "الفوزان" أن هذه المبادرة تشتمل على عدد من المشاريع مجمعات تجارية وفنادق راقية ومدن ترفيهية ومسطحات خضراء ستجعل الخبر أجمل وتأتي ضمن مبادرات "برنامج الفوزان لخدمة المجتمع" وتنطلق من أهمية الشراكة المتوازنة، والتكامل بين القطاعَين الحكومي والخاص

وأكد "الفوزان" أن مبادرة (خبر الخير) ستكون نموذجاً يُحْتذى به في القطاع الخاص وبدورنا الوطني كشركاء في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتقديم أحدث الحلول العصرية والمستدامة لرفع مستوى جودة الحياة في الوطن، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة والعمل، ومواكبةً رؤية 2030.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
06:35 PM

عدة مشاريع تنموية.. أمير الشرقية يطّلع على مبادرة "خير الخبر" 2025

تشتمل على هوية جديدة ومراكز تسوق ومدن ترفيه وتوفر فرصاً وظيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم رجل الأعمال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان والذي قدم عرضاً له عن مبادرة "خير الخبر" والتي تمتد إلى العام 2025 بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتشتمل المبادرة إطلاق هوية جديدة لمدينة الخبر إضافة إلى عدة مشاريع تنموية وسياحية وترفيهية تسهم في دعم السياحة في المنطقة وخلق فرص وظيفية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأكد أمير المنطقة أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره في دفع عجلة التنمية في المنطقة، من خلال المشاريع التنموية التي تسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى جعلها ثرية بالخيارات السياحية والتجارية وخلق التنافس بين القطاعات المختلفة لخدمة الوطن وأبنائه.

وأوضح "الفوزان" أن هذه المبادرة تشتمل على عدد من المشاريع مجمعات تجارية وفنادق راقية ومدن ترفيهية ومسطحات خضراء ستجعل الخبر أجمل وتأتي ضمن مبادرات "برنامج الفوزان لخدمة المجتمع" وتنطلق من أهمية الشراكة المتوازنة، والتكامل بين القطاعَين الحكومي والخاص

وأكد "الفوزان" أن مبادرة (خبر الخير) ستكون نموذجاً يُحْتذى به في القطاع الخاص وبدورنا الوطني كشركاء في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتقديم أحدث الحلول العصرية والمستدامة لرفع مستوى جودة الحياة في الوطن، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة والعمل، ومواكبةً رؤية 2030.

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