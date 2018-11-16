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شاهد.. سقوط شجرة ضخمة بصفا جدة تتسبب بأضرار للمركبات وتغلق الطريق

شاهد عيان: سقطت في الصباح الباكر والأمانة تعاملت مع الواقعة سريعًا

استيقظ أهالي أحد الأحياء بمخطط الصفا بجدة صباح اليوم الخميس، على صوت سقوط مدوٍ بحيهم تزامنًا مع أصوات الرعد والبرق والتي شهدتها المحافظة.

وتفصيلاً، قال شاهد عيان لـ"سبق": تفاجأنا عند خروجنا من منازلنا في ساعات الصباح الباكر بسقوط شجرة كبيرة في الحي تسببت بأحداث أضرار عديدة لثلاث مركبات وأغلقت الطريق نتيجة لكبر حجمها.

وتابع: نحمد الله أن وقت سقوط الشجرة لم يكن هناك أشخاص موجودون، مثمنًا دور أمانة جدة في سرعة مباشرتها للبلاغ وحضور المعدات والتي تولت على وجه السرعة بتقطيع الشجرة وإزالة مخلفاتها وفتح الطريق للمركبات.

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شاهد.. سقوط شجرة ضخمة بصفا جدة تتسبب بأضرار للمركبات وتغلق الطريق
سبق

استيقظ أهالي أحد الأحياء بمخطط الصفا بجدة صباح اليوم الخميس، على صوت سقوط مدوٍ بحيهم تزامنًا مع أصوات الرعد والبرق والتي شهدتها المحافظة.

وتفصيلاً، قال شاهد عيان لـ"سبق": تفاجأنا عند خروجنا من منازلنا في ساعات الصباح الباكر بسقوط شجرة كبيرة في الحي تسببت بأحداث أضرار عديدة لثلاث مركبات وأغلقت الطريق نتيجة لكبر حجمها.

وتابع: نحمد الله أن وقت سقوط الشجرة لم يكن هناك أشخاص موجودون، مثمنًا دور أمانة جدة في سرعة مباشرتها للبلاغ وحضور المعدات والتي تولت على وجه السرعة بتقطيع الشجرة وإزالة مخلفاتها وفتح الطريق للمركبات.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
12:13 AM

شاهد.. سقوط شجرة ضخمة بصفا جدة تتسبب بأضرار للمركبات وتغلق الطريق

شاهد عيان: سقطت في الصباح الباكر والأمانة تعاملت مع الواقعة سريعًا

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أحمد العبدالله - جدة
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استيقظ أهالي أحد الأحياء بمخطط الصفا بجدة صباح اليوم الخميس، على صوت سقوط مدوٍ بحيهم تزامنًا مع أصوات الرعد والبرق والتي شهدتها المحافظة.

وتفصيلاً، قال شاهد عيان لـ"سبق": تفاجأنا عند خروجنا من منازلنا في ساعات الصباح الباكر بسقوط شجرة كبيرة في الحي تسببت بأحداث أضرار عديدة لثلاث مركبات وأغلقت الطريق نتيجة لكبر حجمها.

وتابع: نحمد الله أن وقت سقوط الشجرة لم يكن هناك أشخاص موجودون، مثمنًا دور أمانة جدة في سرعة مباشرتها للبلاغ وحضور المعدات والتي تولت على وجه السرعة بتقطيع الشجرة وإزالة مخلفاتها وفتح الطريق للمركبات.

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