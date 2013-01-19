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شاهد كيف "تجاوبت" جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة

وضعت علامات تحذيرية خلف الرصيف والإضاءة بدون كهرباء

بلوحة تحمل شعار "قف" وُضعت بعد الرصيف وإضاءة لا تعمل، تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" بعنوان "بعد "حادثة السيل".. رصيف مرتفع يتربص بالمركبات في مدخل مفرق حيوي".

"سبق" وقفت على الموقع بعد قيام الجهة المعنية بتصحيحه، وذلك بوضع لوحة إرشادية تحمل كلمة "قف" بعد أن تتجاوز الرصيف، وسط استغراب المواطنين الذين أكدوا أنه من المفترض وضع اللوحة في بداية الرصيف وليس بعد انتهائه، ولَم تقم بتغيير لونه ليكون مُلاحظا للمركبات القادمة.

كما بقيت الإضاءة التحذيرية والواقعة خلف الرصيف وبعد اللوحة الإرشادية بدون كهرباء ولا تعمل؛ إذ إن التيار الكهربائي لا يصل لها.


يذكر أن "سبق" تناولت في تقريرها وجود رصيف في طريق السيل بمفرق يربط الشرائع بحراج المعيصم، وتسبب بحوادث وأضرار بالمركبات دون وجود اَي علامات تحذيرية او إشارات إرشادية.

بعد "حادثة السيل".. رصيف مرتفع يتربص بالمركبات في مدخل مفرق حيوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد كيف "تجاوبت" جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة
سبق

بلوحة تحمل شعار "قف" وُضعت بعد الرصيف وإضاءة لا تعمل، تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" بعنوان "بعد "حادثة السيل".. رصيف مرتفع يتربص بالمركبات في مدخل مفرق حيوي".

"سبق" وقفت على الموقع بعد قيام الجهة المعنية بتصحيحه، وذلك بوضع لوحة إرشادية تحمل كلمة "قف" بعد أن تتجاوز الرصيف، وسط استغراب المواطنين الذين أكدوا أنه من المفترض وضع اللوحة في بداية الرصيف وليس بعد انتهائه، ولَم تقم بتغيير لونه ليكون مُلاحظا للمركبات القادمة.

كما بقيت الإضاءة التحذيرية والواقعة خلف الرصيف وبعد اللوحة الإرشادية بدون كهرباء ولا تعمل؛ إذ إن التيار الكهربائي لا يصل لها.


يذكر أن "سبق" تناولت في تقريرها وجود رصيف في طريق السيل بمفرق يربط الشرائع بحراج المعيصم، وتسبب بحوادث وأضرار بالمركبات دون وجود اَي علامات تحذيرية او إشارات إرشادية.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
08:57 PM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:10 AM

شاهد كيف "تجاوبت" جهة معنية مع تقرير "رصيف مرتفع يتربص بالمركبات" في مكة

وضعت علامات تحذيرية خلف الرصيف والإضاءة بدون كهرباء

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
16
12,398

بلوحة تحمل شعار "قف" وُضعت بعد الرصيف وإضاءة لا تعمل، تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" بعنوان "بعد "حادثة السيل".. رصيف مرتفع يتربص بالمركبات في مدخل مفرق حيوي".

"سبق" وقفت على الموقع بعد قيام الجهة المعنية بتصحيحه، وذلك بوضع لوحة إرشادية تحمل كلمة "قف" بعد أن تتجاوز الرصيف، وسط استغراب المواطنين الذين أكدوا أنه من المفترض وضع اللوحة في بداية الرصيف وليس بعد انتهائه، ولَم تقم بتغيير لونه ليكون مُلاحظا للمركبات القادمة.

كما بقيت الإضاءة التحذيرية والواقعة خلف الرصيف وبعد اللوحة الإرشادية بدون كهرباء ولا تعمل؛ إذ إن التيار الكهربائي لا يصل لها.


يذكر أن "سبق" تناولت في تقريرها وجود رصيف في طريق السيل بمفرق يربط الشرائع بحراج المعيصم، وتسبب بحوادث وأضرار بالمركبات دون وجود اَي علامات تحذيرية او إشارات إرشادية.

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