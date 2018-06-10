ومن المتوقع أن يناقش مجلس الاتحاد عددًا من الملفات المهمة أبرزها مصير منافسات الدوري السعودي، كما ستتم مناقشة روزنامة إعداد المنتخبات السعودية، لاسيما المنتخب الأول الذي تنتظره التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في أكتوبر المقبل 2023.

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس المقبل عند التاسعة مساءً؛ الاجتماع الدوري السادس لمجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي.

اتحاد القدم يناقش عددًا من الملفات المهمة الخميس المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-09 يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس المقبل عند التاسعة مساءً؛ الاجتماع الدوري السادس لمجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الاتحاد عددًا من الملفات المهمة أبرزها مصير منافسات الدوري السعودي، كما ستتم مناقشة روزنامة إعداد المنتخبات السعودية، لاسيما المنتخب الأول الذي تنتظره التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في أكتوبر المقبل 2023.



09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 09:13 PM

اتحاد القدم يناقش عددًا من الملفات المهمة الخميس المقبل عبر الاتصال المرئي





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يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس المقبل عند التاسعة مساءً؛ الاجتماع الدوري السادس لمجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الاتحاد عددًا من الملفات المهمة أبرزها مصير منافسات الدوري السعودي، كما ستتم مناقشة روزنامة إعداد المنتخبات السعودية، لاسيما المنتخب الأول الذي تنتظره التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في أكتوبر المقبل 2023.

