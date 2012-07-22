ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها.

‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-22 ‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 11:49 AM

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة تُصحب برياح نشطة وتتواصل حتى 9 مساء





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‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها.